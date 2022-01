Techno

Testé : Surface Pro 8

Le meilleur des deux mondes

Avec la Surface Pro 8, Microsoft a redessiné un appareil qui s’impose depuis 2013 comme le parfait deux-en-un, entre la tablette et l’ordinateur portable. Au menu : un écran tactile superbe, un look plus moderne et une puissance remarquable. Mais il faut payer le prix fort et se contenter de deux entrées USB-C.