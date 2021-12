Le look de la Surface Pro 8 est maintenant plus arrondi, et le magnésium de la coque a laissé la place à l’aluminium.

Avec la Surface Pro 8, Microsoft a redessiné un appareil qui s’impose depuis 2013 comme le parfait deux-en-un, entre la tablette et l’ordinateur portable. Au menu : un écran tactile superbe, un look plus moderne et une puissance remarquable. Mais il faut payer le prix fort et se contenter de deux entrées USB-C.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

La Surface Pro 8 est essentiellement une tablette surdouée, équipée d’un processeur Intel i5 ou i7, qui se greffe à un clavier souple pour devenir un ordinateur portable. Son écran tactile est compatible avec le stylet Surface, qui dispose d’un petit espace discret entre le clavier et l’écran pour y être rangé.

Microsoft offre huit configurations différentes, le modèle que nous avons testé étant celle du milieu avec 16 Go de RAM, un disque dur SSD de 256 Go et un processeur Intel Evo Core i7.

On note d’abord que l’écran a une bonne sensibilité, tout à fait comparable à celle des meilleures tablettes sur le marché, mais qu’il a en plus une netteté et une brillance séduisantes. C’est qu’on a enfin donné à la Surface un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sur un écran plus grand qui est maintenant de 13 pouces. L’écran adapte sa luminosité et son contraste selon l’éclairage ambiant, une fonction plutôt efficace.

Le look est maintenant plus arrondi, un peu comme la belle Surface Pro X, mais sans le casse-tête de l’architecture ARM de ce dernier modèle. Le magnésium de la coque a laissé la place à l’aluminium, ce qui rend l’appareil un peu plus lourd, à 891 grammes, mais donne une impression plus haut de gamme.

On peut déverrouiller l’appareil par la reconnaissance faciale, qui s’avère ici très efficace. En plus de la caméra avant de 5 mégapixels qui peut capturer de la vidéo en 1080p, on dispose maintenant d’une caméra arrière respectable, de 10 mégapixels, qui peut aller jusqu’à la capture 4K.

Côté puissance, selon nos tests d’étalonnage Geekbench 5, la Surface Pro 8 arrive à peu près à égalité avec un MacBook Pro 2020, mais est moins performante qu’un Galaxy Pro Book de Samsung. Par contre, sa capacité de gestion graphique est exceptionnelle, s’approchant d’un iMac 2021 et comparable à notre ordinateur de jeu vidéo équipé d’une carte Nvidia GTX 1050. La Surface Pro 8 n’est bien sûr pas faite pour le jeu vidéo, mais peut gérer correctement la plupart des productions, si on abaisse la résolution des plus gourmandes en ressources. Elle fait par contre un travail plus que satisfaisant pour diffuser films et clips vidéo, travailler sur le traitement d’images ou effectuer du montage vidéo de base.

L’autonomie de la pile est théoriquement de 16 heures pour une utilisation « normale ». Dans notre essai, elle était plutôt de huit heures en usage constant pour une journée de travail, autour de sept heures si on lui demande de la diffusion vidéo.

On dispose de deux entrées USB-C Thunderbolt permettant un transfert plus rapide des données, d’une prise audio de 3,5 mm et d’une prise Microsoft pour la recharge.

On aime moins

Comme c’est la norme avec les Surface Pro, la huitième mouture coûte cher. Pour avoir 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce que nous considérons comme le minimum souhaitable en 2021, il faut payer 1799,99 $, somme à laquelle s’ajoutent le clavier et le stylet pour 360 $.

Deux entrées USB-C, même Thunderbolt, c’est peu, et l’absence d’entrées USB-A nous irrite toujours un peu, la plupart des périphériques ayant encore ce format.

En configuration avec clavier, il est très difficile d’accéder au menu au bas du clavier avec le doigt.

On achète ?

À ce prix et avec son design deux en un, on n’achète pas une Surface Pro 8 simplement pour du travail au quotidien au bureau ou à la maison. Elle est conçue pour être aisément transportée, se transformer en tablette au besoin tout en donnant la puissance d’un ordinateur portable.

L’évidence avec la Surface Pro 8, c’est que la puissance est au rendez-vous et n’est pas sacrifiée au nom de la portabilité. Il faut être prêt à payer le prix de cette polyvalence, évidemment.