Avec ses nouveaux MacBook Pro, Apple démontre qu’elle avait finalement raison de créer ses propres puces. D’une puissance digne des stations pour professionnels, la nouvelle gamme d’ordinateurs portables bénéficie en plus d’une autonomie impressionnante, d’un écran magnifique et de nombreux ports. Mais à ce prix, le MacBook Pro version 2021 dépasse probablement les besoins du commun des mortels et n’est toujours pas un choix optimal pour les jeux vidéo.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Par quoi commencer ? Par des tâches anodines comme ouvrir des logiciels en une fraction de seconde ? Passer d’un site à l’autre sur Safari aussi vite qu’un humain peut cliquer ? Dans toutes nos années de tests, nous n’avons jamais eu sous la main un ordinateur portable aussi agile et rapide.

Un petit passage sous le bistouri de Geekbench 5, une plateforme d’étalonnage, nous confirme nos premières impressions. Le MacBook Pro 2021 que nous avons testé, avec écran de 14 po et équipé d’une puce M1 Pro conçue par Apple, est tout simplement dans un univers à part, tant pour le traitement graphique que pour la puissance de son processeur octocœur. Jugez-en par vous-même.

On constate qu’en moins de six mois, Apple a réussi à augmenter la performance de ses puces maison, de la M1 à la M1 Pro, de 47 %. Notre pauvre MacBook Pro de 2020, notre ordinateur de travail, est déjà complètement déclassé.

L’unité de test que nous a prêtée Apple comportait toute une série de logiciels, d’Adobe Premiere à Logic Pro en passant par Final Cut Pro et XCode, qu’utilisent les professionnels du montage vidéo et audio. Que ce soit pour la gestion de la vidéo 8K ou de centaines de pistes audio simultanément, le MacBook Pro montrait une fluidité remarquable, tout à fait digne d’une station de travail pour professionnels. Nous avons pu changer l’éclairage d’une scène d’un clic rapide, couper et republier une vidéo 8K en moins de 130 secondes. Avec Logic Pro, nous avons pu recombiner 1594 pistes audio (oui, 1594, ce n’est pas une erreur de frappe) en un seul fichier AIFF en 22 minutes.

L’écran Liquid Retina devient pour la première fois, dans un ordinateur portable d’Apple, XDR avec une technologie appelée mini-DEL, donnant un contraste magnifique et une brillance maximale de 1600 nits. Son mode de fonctionnement normal à 1000 nits le rend deux fois plus brillant que les MacBook précédents. Autre première, le taux de rafraîchissement est adaptable, pour préserver la pile, et peut aller jusqu’à 120 Hz.

La webcaméra à l’avant est intégrée à une encoche, comme avec les iPhone, avec une résolution de 1080 p. L’autonomie de la pile a été améliorée. Nous avons obtenu 15 heures de contenu vidéo avec une seule charge – Apple en promet 17 – et une douzaine d’heures d’utilisation mixte assez intense, impliquant beaucoup de navigation web et l’utilisation de plusieurs logiciels.

Le clavier appelé Magic Keyboard est rétroéclairé, avec une bonne touche profonde. La « Touch Bar » a disparu, remplacée par les classiques 12 touches de fonction tout en haut.

Enfin, notons la générosité en branchements de ce MacBook, avec trois ports Thunderbolt 4, un port HDMI, une fente pour carte SDXC et une prise audio 3,5 mm.

On aime moins

À 2499 $ comme prix de départ, pour 16 Go de RAM, un disque SSD de 512 Go et la puce M1 Pro, le MacBook Pro coûte cher. En ajoutant quelques options, comme un écran de 16 po, 64 Go de RAM et 2 To de stockage, la facture frôle les 5399 $.

Cet ordinateur portable a tout ce qu’il faut pour les jeux vidéo, et l’écosystème Apple en propose des milliers, y compris des jeux mobiles qui sont maintenant compatibles avec la puce M1. Malheureusement, les grands studios n’ont jamais embarqué et on compte très peu de jeux de grand calibre offerts. Peut-être est-ce appelé à changer avec ces nouvelles capacités.

On achète ?

Les nouveaux MacBook Pro vont probablement faire la joie des professionnels, déjà habitués à l’environnement Mac et qui pourront maintenant compter sur un ordinateur portable aussi performant. Et nous n’avons testé que la puce M1 Pro : la M1 Max, avec sa carte graphique quatre fois plus rapide et une vitesse de transfert pouvant aller jusqu’à 400 Go/s, est encore plus impressionnante.

L’achat, pour eux, est clairement recommandable.

Pour l’utilisateur plus modeste, à moins d’avoir les poches profondes, on a de toute évidence affaire ici à un appareil surqualifié.