Mario Party Superstars, c’est du Nintendo concentré, 100 mini-jeux axés autour de 10 personnages célèbres provenant de plusieurs époques et consoles. Est-ce amusant ? Follement. Nouveau ? Vraiment pas.

Karim Benessaieh La Presse

On ne pourra jamais reprocher à Nintendo de ne pas respecter son propre passé. C’est en 1999, sur la Nintendo 64, qu’on a lancé le premier des 17 opus de cette franchise. Le principe de base est toujours le même : sur un plateau de jeu central, les joueurs lancent les dés et atterrissent sur des cases bleues, rouges ou vertes. On peut gagner des étoiles, des pièces, en perdre ou en voler, et chaque tour se termine par un mini-jeu qui récompense le gagnant.

Cinq plateaux ressuscités

Le tout récent Mario Party Superstars compte donc sur un catalogue bien établi de mini-jeux et de plateaux différents, et il l’exploite à fond. Au total, on a le choix entre 100 mini-jeux dont certains proviennent des versions développées pour la Nintendo 64 et le GameCube. Le tout a évidemment été redessiné avec la technologie d’aujourd’hui pour la Nintendo Switch.

Les cinq plateaux, eux, proviennent de l’ère Nintendo 64 et sont présentés en ordre croissant de difficulté. On passe de l’Île tropicale de Yoshi à la Station spatiale, le Gâteau de fête de Peach, les Bois de Woody et le Pays de l’horreur.

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Un des cinq plateaux de jeu, la Station spatiale.

On commence en choisissant un des dix personnages centraux de Nintendo. On peut jouer en solo, en y ajoutant trois personnages contrôlés par l’ordinateur, en multijoueurs local si plusieurs Switch sont en réseau, ou en ligne.

Une fois sur le plateau, ça y est, on commence. Les animations pour lancer les dés et avancer sont évidemment ultracolorées et ponctuées d’exclamations enfantines pour chaque personnage.

Finir par un minijeu

Le but ici est d’accumuler le plus de pièces possible, d’acquérir quand on en a l’occasion des étoiles et de remporter les minijeux pour grossir sa bourse. Certaines cases ou certains objets vous permettent d’aller voler les autres joueurs, d’autres sont destinées à vous faire perdre des pièces ou à déclencher des duels avec un autre joueur.

Ce qui est inamovible, c’est que chaque tour — il y en a entre 10 et 30 selon votre choix — se termine par un minijeu. Et 22 ans de développement ne trompent pas, il y a un choix monstrueux qui a surtout l’avantage de ne pas vous offrir trop souvent le même jeu.

Nous en avons essayé exactement le quart ; en voici un échantillon. Dans Piqueurs en furie, vous devez suivre précisément le dessin d’un petit fantôme marqué dans la pierre. La Corde allumeuse vous force à sauter en groupe pour éviter une corde à danser enflammée. Dans Un, deux, trois, chaque concurrent doit compter et afficher le nombre de champignons ou de bombes sur le terrain. Dans Mange ta pizza !, vous faites équipe avec un autre joueur pour dévorer le plus de pointes possibles, le pepperoni et la croûte ralentissant vos bouchées. Et dans Cata-Pièces, vous vous faites propulser le plus haut possible pour attraper des pièces dans le ciel.

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE

Dans certains jeux, les concurrents se débrouillent tout seul, dans d’autres, ils font des paires ou jouent un contre trois. On les a en outre regroupés par thèmes, comme « Sports et casse-têtes ». Au début de chaque partie, selon le plateau choisi, vous aurez également le choix de piger au hasard dans les 100 minijeux, de préférer les jeux familiaux, ceux de la Nintendo 64, du GameCube ou des jeux d’adresse.

Bonbon pour amateur Nintendo

Tout cela, on l’a déjà dit, est follement amusant et très bon enfant. Les minijeux, ceci dit, offrent de bons défis et vous voudrez en recommencer certains si vous vous faites éliminer trop rapidement. Chacun commence par quelques instructions de base mais on se rend compte qu’il faut parfois un petit moment pour bien comprendre leur mécanique. Et comme ils ne durent généralement qu’une ou deux minutes, il est souvent trop tard.

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Le menu d’accueil propose de naviguer dans les différents modes ou de modifier les options et les sauvegardes.

Si le concept des plateaux de jeu vous rebute, il est possible d’aller directement, dans le menu d’accueil, au « mont minijeux » où vous pouvez choisir votre jeu. C’est également là qu’on peut acheter différents objets d’aide au Magasin de Toad, trouver des rivaux en ligne à la Maison des amis et gérer options et sauvegardes à la Maison des options et la Maison des données.

Le verdict : du bonbon pour tout amateur de jeux Nintendo, auquel on offre ici un album-souvenir de la franchise depuis 1999. Le graphisme est léché, la mécanique est fluide et l’ingéniosité des développeurs de Nd Cube, une filiale de Nintendo, nous fait sourire à tout coup. Il s’agit d’un jeu de société magnifique, conçu pour être joué entre amis ou en famille. On peut reprocher à Nintendo de piller sans cesse ses propres archives et de multiplier depuis des années des reprises de ses anciens titres. On présente d’ailleurs ce jeu sans hausse honte comme une façon de « fêter le passé ». Mais il y a des classiques dont les amateurs ne se lassent pas, de toute évidence.

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE