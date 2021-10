Un Lavallois, Félix Lengyel, mieux connu sous son pseudonyme xQcOW, serait un des mieux payés au monde sur Twitch, avec des revenus de 8,5 millions US depuis août 2019. C’est une fuite de données sur la populaire plateforme essentiellement consacrée aux jeux vidéo, qui a été confirmée par Twitch mercredi matin, qui a permis la publication des revenus des diffuseurs les plus populaires.

Karim Benessaieh La Presse

Twitch n’a toutefois pas confirmé la validité des chiffres avancés, qui semblent cependant crédibles et qui ont été publiés dans un premier temps sur la plateforme 4chan. Il n’a pas été possible de parler à M. Lengyel, qui se présente comme « vivant au Texas » dans sa section Twitch. Ce natif de Laval âgé de 26 ans a 9,3 millions d’abonnés sur cette plateforme, en plus d’attirer 1,7 million de personnes sur YouTube.

Ce mercredi, au moment d’écrire ces lignes, « xQcOW » tenait une rencontre avec plus de 36 000 usagers de Twitch au cours de laquelle il a dû répondre aux interrogations incessantes de ses abonnés sur ses revenus impressionnants. Sur la défensive, il s’est notamment comparé à un « simple artisan » qui a eu le bonheur d’avoir du succès avec son produit, expliquant qu’il s’agissait essentiellement de « capitalisme ».

Le site Video Games Chronicle a le premier rapporté qu’un ensemble de données totalisant 126 gigaoctets était disponible sur l’internet, au sein duquel on retrouvait le détail des revenus des principaux « streamers » sur Twitch. Le premier au monde, selon cette liste, est « CriticalRole », avec des revenus de 9,6 millions.

18,6 milliards d’heures

Le deuxième, Félix Lengyel, avait déjà été décrit auparavant comme un des « streamers » les plus riches. Il avait d’abord été connu pour ses exploits au sein d’équipes de sports électroniques spécialisées dans un jeu de tir, Overwatch. En 2018, il avait été suspendu quatre matchs et s’était vu imposer une amende de 2000 $ US pour des commentaires homophobes lors d’une émission.

Il s’est ensuite consacré à Twitch, dont il est rapidement devenu un des diffuseurs les plus populaires. En juin dernier, le site Essentially Sports estimait ses revenus pour 2021 à 5 millions US. Il tire l’essentiel de ses revenus d’abonnements payants sur Twitch, de dons et de la publicité présentée lors de ses émissions. L’entreprise de boissons énergisantes G-Fuel est un de ses commanditaires et il vend certains produits personnalisés.

Fondé en 2011, racheté en 2014 par Amazon, Twitch compte environ 2,2 millions de diffuseurs chaque mois, parmi lesquels on compte quelque 45 000 « partenaires » qui ont droit à des revenus. En 2020, les utilisateurs, 15 millions chaque jour, ont visionné 18,6 milliards d’heures de contenus.