Le tout nouveau thermostat pour climatiseurs de Mysa est beau et fait malgré tout son travail, qui consiste à contrôler votre climatiseur avec votre téléphone ou votre assistant vocal. Mais il a tant de défauts qu’on a l’impression d’avoir un prototype inachevé entre les mains.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Mysa, jeune entreprise de Terre-Neuve-et-Labrador, nous avait déjà livré en 2020 un magnifique thermostat intelligent pour plinthes électriques tout blanc avec des diodes pour afficher la température. On a repris exactement le même design, en plus petit et plus mince, avec le thermostat pour climatiseurs.

Essentiellement, cette boîte sur le mur remplace la télécommande de votre climatiseur. Il faut d’abord la brancher avec le câble se terminant avec une prise micro-USB et la coller au mur avec les bandes fournies. Un socle est également offert, mais il n’était pas inclus dans notre boîte.

L’application Mysa permet ensuite de faire sa configuration. On peut soit utiliser le protocole HomeKit d’Apple, soit le faire avec un compte personnel Mysa. Il faut d’abord identifier la marque de votre climatiseur, entrer le modèle de télécommande et pointer celle-ci vers le thermostat pour qu’il détecte son signal.

Une fois cette étape franchie, on contrôle son climatiseur à partir d’un appareil mobile, téléphone ou tablette, iOS ou Android, avec l’application Mysa. C’est ici qu’on peut l’allumer, régler la température désirée en Celsius ou en Fahrenheit et choisir les différents modes – refroidir, déshumidification ou ventilateur seulement, dans notre cas. On peut programmer un horaire et consulter l’utilisation, en kWh ou en dollars. L’application affiche la température enregistrée par le thermostat et l’humidité ambiante.

Et ça marche rondement, du moins après être passé par une configuration plutôt laborieuse dans notre cas.

L’autre méthode de contrôle passe par les assistants vocaux. Une fois connectés à l’application ou à la « skill » Mysa, l’Assistant Google et Alexa peuvent éteindre ou allumer le climatiseur sur un ordre de votre part, changer certains modes et régler la température de consigne.

Ici aussi, quand on accepte les défauts étonnants, ça finit par fonctionner.

On aime moins

Par quoi commencer ? Par le début, tiens. Les bandes autocollantes fournies ne collent tout simplement pas au mur. Notre thermostat est tombé après deux minutes. Et on n’a prévu aucune coche à l’arrière pour accrocher l’appareil avec un clou ou une vis. Le service à la clientèle chez Mysa a reconnu le problème et nous a suggéré d’acheter d’autres bandes autocollantes plus costaudes.

Nous n’avons jamais réussi à configurer ce thermostat avec HomeKit, qui ne le reconnaissait tout simplement pas. Encore une fois, chez Mysa, on admet que « certains clients » ont ce problème.

La configuration avec un compte Mysa n’a pas fonctionné avec un iPhone. On nous demandait par ailleurs d’entrer le nom du réseau WiFi, alors que 99,9 % des appareils les détectent et affichent un choix. Finalement, un téléphone Android est venu à notre rescousse.

Pour la configuration initiale, nous avons réglé la température en Celsius dans l’application, et avons été agréablement surpris de voir que notre climatiseur pouvait afficher cette unité. Par la suite, nous avons tenté à maintes reprises de revenir en Fahrenheit : impossible. Le climatiseur a continué d’afficher la température en Celsius, sauf quand on réutilisait la télécommande d’origine.

Les commandes vocales sont invraisemblables. Nous avons d’abord demandé à l’Assistant Google et à Alexa « Allume » et « Éteins le climatiseur » pour obtenir la réponse que « Climatiseur ne prend pas ça en charge ». Nous avons compris et leur avons plutôt demandé : « OK Google [ou Alexa], mets Climatiseur en mode refroidissement » et « Mets climatiseur en mode désactivé ». Ça a marché.

On achète ?

Non. Pas pour le moment, en tout cas. Ce thermostat intelligent pour climatiseurs a besoin d’être peaufiné et ça tombe bien, les concepteurs de Mysa ont jusqu’au printemps prochain pour accoucher d’un modèle amélioré. Les gens de cette sympathique entreprise terre-neuvienne résolument écolo en sont capables, ils l’ont prouvé avec leur thermostat intelligent pour plinthes électriques.

Cela dit, l’appareil est bien joli et il finit par faire son travail, ce qui lui évite une note totalement catastrophique.