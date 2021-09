La plateforme gratuite de vidéos de Google promeut agressivement ses deux offres payantes, YouTube Music et YouTube Premium, qui coûtent respectivement 10 et 12 dollars par mois pour profiter des vidéos sans publicité, hors connexion et en arrière plan (c’est-à-dire avec d’autres applications ouvertes).

(San Francisco) YouTube s’est félicité jeudi d’avoir dépassé les 50 millions d’abonnés à ses services payants, confortant ainsi son ambition de « devenir la première source de revenus de l’industrie musicale », même s’il est encore loin du leader Spotify et ses 165 millions d’abonnés payants.

Agence France-Presse

« Je le répète souvent : les deux moteurs de croissance de YouTube, les annonces et les abonnements, sont essentiels pour atteindre notre objectif «, a souligné Lyor Cohen, directeur du service YouTube Music, cité dans un communiqué.

La plateforme gratuite de vidéos de Google promeut agressivement ses deux offres payantes, YouTube Music et YouTube Premium, qui coûtent respectivement 10 et 12 dollars par mois pour profiter des vidéos sans publicité, hors connexion et en arrière plan (c’est-à-dire avec d’autres applications ouvertes).

Le chiffre de 50 millions inclut les utilisateurs en période d’essai gratuite.

» YouTube Music a réalisé des avancées remarquables sur le marché de la diffusion en continu de musique ces deux dernières années, en conquérant aussi bien des marchés émergents que le public jeune sur toute la planète «, note l’analyste Mark Mulligan du cabinet Midia Research, dans un rapport relayé par les équipes de communication de Google.

» Il semble que YouTube Music soit en train de devenir pour la +génération Z+ ce que Spotify a été pour les +millennials+ il y a cinq ans «, ajoute-t-il.

Spotify détenait 32 % de parts de marché pendant le premier trimestre de cette année, selon Midia, suivi par Apple Music (16 %) et Amazon Music (13 %).

YouTube arrivait en cinquième position, avec 8 %, derrière le géant chinois Tencent (13 %), sur un marché de 487 millions de personnes.

Le service de Google a connu la croissance la plus rapide, selon Mark Mulligan.

» Il n’y a pas d’autre endroit où les fans ont un accès sans interruption au catalogue de musique, d’artistes et de culture le plus divers et le plus conséquent au monde «, a assuré Lyor Cohen.

YouTube a récemment annoncé avoir versé quatre milliards de dollars à l’industrie de la musique au cours des 12 derniers mois.

Fin juin, Spotify comptait 365 millions d’utilisateurs actifs, dont 165 millions d’abonnés payants.

Apple n’a plus communiqué le nombre d’abonnés à Apple Music depuis juin 2019, quand il avait indiqué avoir franchi le seuil des 60 millions d’utilisateurs payants.