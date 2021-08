Bell et Telus offrent ces temps-ci des données « illimitées » – en réalité 20 Go à pleine vitesse, puis à volonté à 512 kb/s – pour 65 $, partageables entre plusieurs appareils. L’an dernier, il fallait payer au moins 80 $ pour ces offres de données « illimitées », mais non partageables.

Des forfaits cellulaires plus généreux, qu’on croyait réservés aux États-Unis et à l’Europe, sont apparus ces dernières semaines au Québec.

Karim Benessaieh La Presse

Forfaits cellulaires

Bell et Telus offrent ces temps-ci des données « illimitées » – en réalité 20 Go à pleine vitesse, puis à volonté à 512 kb/s – pour 65 $, partageables entre plusieurs appareils. Rogers a une offre à un prix un peu plus élevé, soit 80 $, mais avec 30 Go à pleine vitesse. L’an dernier, il fallait payer au moins 80 $ pour ces offres de données « illimitées », mais non partageables. Vidéotron a une autre formule : tous les forfaits cellulaires tout inclus, à commencer par celui offrant 20 Go pour 65 $ par mois, donnent droit à 100 Go de données en prime par année, à pleine vitesse.

Google pour startups

PHOTO TIRÉE DU SITE TENGIVA. COM Fondée en 2018 par les chercheurs Annie Cyr et Carlos Agudelo (notre photo), Tengiva propose une plateforme transactionnelle pour les matières textiles dans une trentaine de pays. Elle fait partie de la cohorte 2021 de Google pour startups, Women Founder.

Google pour startups, l’incubateur créé par le géant des moteurs de recherche en 2011, comprend depuis l’an dernier un nouveau volet réservé aux entreprises fondées par des femmes, Women Founder. Et une jeune pousse de Belœil a été retenue parmi les 12 heureuses élues de 2021, a-t-on appris cette semaine. Tengiva, fondée en 2018 par les chercheurs Annie Cyr et Carlos Agudelo, a conçu une plateforme transactionnelle pour les matières textiles dans une trentaine de pays. Elle a fait partie des entreprises accueillies au sein de l’incubateur de l’École de technologie supérieure (ÉTS), le Centech, lors de l’hiver 2020. À partir du 27 septembre, son équipe aura droit à un programme intensif de mentorat de 10 semaines.

Gamescom 2021

IMAGE FOURNIE PAR PANASONIC Le SoundSlayer WIGSS, qui se branche sur toutes les consoles, est une sorte de collet contenant quatre haut-parleurs qui sera en vente en octobre prochain, au coût de 199 $ US.

Le rendez-vous européen du jeu vidéo, le Gamescom 2021, tenu cette semaine, a été l’occasion d’annoncer la flopée habituelle de jeux vidéo, notamment le très attendu Halo Infinite, prévu pour décembre prochain, et le premier gros jeu maison d’Amazon, New World, qui sera accessible en bêta dès le 9 septembre. Mais c’est Panasonic qui a particulièrement fait tourner les têtes avec un produit étonnant qui a eu droit à une présentation déjantée : des haut-parleurs immersifs que le joueur peut placer sur ses épaules, évitant ainsi l’inconfort du port prolongé d’un casque d’écoute. Le SoundSlayer WIGSS, qui se branche sur toutes les consoles, est une sorte de collet contenant quatre haut-parleurs qui sera en vente en octobre prochain, au coût de 199 $ US. Les détails pour le Canada n’ont pas été dévoilés.