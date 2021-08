À l’arrière, on a équipé le TCL 20 Pro 6G de quatre caméras, essentiellement un grand-angle de 48 MP et un ultra-grand-angle de 16 MP. On dispose de deux objectifs de 2 MP pour la profondeur et la photographie rapprochée.

On peut apprécier le TCL 20 Pro 5G pour son design magnifique et ses composantes dignes des téléphones les plus coûteux, malgré son prix raisonnable. Ou être déçu par ses photos et son instabilité logicielle.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Avec sa coque toute en courbes en aluminium, recouverte de verre à l’avant et à l’arrière, son écran AMOLED de 6,67 pouces étincelant avec ses 420 nits, difficile de deviner que le TCL 20 Pro 5G est un téléphone moyen de gamme. Tout comme son prédécesseur, ce petit dernier du fabricant chinois offre à un prix intéressant de 844 $ bien des composantes réservées aux grandes vedettes, à commencer par un beau design.

Mince avec moins de 8,77 mm, il est tout en longueur avec un ratio de 20 : 9, pour un poids minime de 190 g. Rien à voir avec certains modèles lourdauds et compacts.

La mémoire est généreuse, avec 256 Go de stockage pour 6 Go de RAM. Le processeur, un Snapdragon 750G 5G, n’est pas le plus rapide en ville, mais effectue ses tâches de façon plutôt fluide. Nos tests Geekbench lui donnent une performance légèrement supérieure au Galaxy A52 du point de vue du processeur, mais inférieure pour le traitement graphique. Les deux concurrents de milieu de gamme, toutefois, sont largement surclassés par le ZTE Axon 30.

Première surprise, on a droit à la recharge magnétique, peu habituelle pour les modèles intermédiaires, et on nous fait même la fleur de laisser la prise 3,5 mm tout en haut du téléphone. Pour l’authentification, on a le choix entre les empreintes digitales avec un lecteur caché sous l’écran ou la reconnaissance faciale. Les deux fonctionnent bien. L’option d’authentification par code est évidemment toujours offerte.

Pour la première fois dans notre cas, nous avons en main un téléphone qui a un œil infrarouge qui lui permet de servir de télécommande pour des centaines d’appareils. Nous lui avons ainsi fait contrôler un climatiseur Carrier et un téléviseur LG sans anicroche avec un éventail satisfaisant de fonctions. La Toshiba Fire TV d’Amazon, par contre, s’est montrée plus rébarbative et ne prenait que les commandes de mise en tension.

On aime moins

À l’arrière, on a équipé le TCL 20 Pro 6G de quatre caméras, essentiellement un grand-angle de 48 MP et un ultra-grand-angle de 16 MP. On dispose de deux objectifs de 2 MP pour la profondeur et la photographie rapprochée.

Les résultats de cet attirail techniquement impressionnant ne sont toutefois pas à la hauteur de la compétition. Comparées à celles obtenues avec un ZTE Axon 30 et surtout un Galaxy A52, nos photos nous sont apparues soit trop fades en basse luminosité, soit saturées et peu détaillées quand le soleil plombait. Et le TCL a la fâcheuse habitude de donner un ton violet au ciel.

Ce téléphone est vendu avec la plus récente version d’Android 11, à laquelle TCL a ajouté une surcouche plutôt originale, dont notamment des applications maison pour les télécommandes, un écran de veille sympathique et le regroupement des applis par catégories. Mais voilà, il est arrivé à plusieurs reprises pendant nos tests de devoir recommencer une installation ou de fermer une application récalcitrante. Le problème semble assez fréquent pour avoir été noté par bien des critiques.

N’échappez pas votre téléphone dans l’eau, il n’a aucune résistance testée en laboratoire.

Enfin, les amateurs d’écrans dernier cri seront déçus de constater que le TCL 20 Pro 5G n’a qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

On achète ?

La lutte est féroce depuis quelques années dans la catégorie des téléphones intermédiaires, avec tous les grands fabricants qui proposent leur modèle. Le TCL 20 Pro 5G est loin d’être déclassé et il offre même plus de petits extras – charge magnétique, mémoire de 256 Go, télécommande universelle – que ses concurrents. Il s’agit de toute évidence d’un bon appareil, mais pas du meilleur, un titre que se disputent le Galaxy A52, le ZTE Axon 3 et le Pixel 5, à notre avis.