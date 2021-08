Sorti en juillet 2020, Ghost of Tsushima a eu droit à son premier DLC, Ghost of Tsushima Director’s Cut, lancé ce vendredi.

Sorti en juillet 2020, Ghost of Tsushima est un jeu magnifique, un monde ouvert où la poésie se mêle à l’art guerrier japonais.

Karim Benessaieh La Presse

Ghost of Tsushima

Il a eu droit à son premier DLC, Ghost of Tsushima Director’s Cut, lancé ce vendredi. On peut maintenant profiter des vibrations haptiques plus subtiles de la PS5, dans une nouvelle aventure sur l’île d’Iki, où le père de Jin Sakai a été tué et où il affronte une chamane connue sous le nom de l’Aigle. Le graphisme est toujours aussi envoûtant, les mécaniques de jeu ont peu changé, et des quêtes secondaires assurent une bonne dizaine d’heures de plaisir. Mais soyez prévenu : malgré son étiquette de Director’s Cut, il s’agit ici simplement d’un nouvel épisode agrémenté de quelques nouveautés.

Ghost of Tsushima Director’s Cut, offert depuis le 20 août 2021, 26,99 $ ou 89,99 $ version complète, pour PS4 et PS5.

Audible

PHOTO FOURNIE PAR AUDIBLE CANADA Audible Plus, un supplément offert gratuitement aux abonnés, compte actuellement quelque 500 œuvres québécoises, notamment la série jeunesse Ti-Guy La Puck lue par Pier-Luc Funk.

Les amateurs québécois de livres audio, et ils sont de plus en plus nombreux, ont droit à une nouvelle offre annoncée cette semaine. Ceux qui sont abonnés à Audible d’Amazon, au coût de 14,95 $, qui donne un crédit d’un livre par mois, peuvent maintenant télécharger un nombre illimité de titres dans Audible Plus. Cette banque de 12 000 livres audio compte actuellement 700 titres en français, précise-t-on chez Amazon, dont 500 œuvres québécoises. On y a notamment droit à des livres lus par Pier-Luc Funk (la série jeunesse Ti-Guy La Puck) et Juliette Gosselin. « Plusieurs titres seront ajoutés chaque semaine », promet-on. Le potentiel est là puisque le catalogue complet d’Audible compte 14 800 titres francophones, dont un millier de titres québécois.

Sharethrough

PHOTO DADO RUVIC, REUTERS L’avènement de YouTube et des réseaux sociaux a complètement modifié le comportement des consommateurs de vidéos, comme l’a constaté une étude récente de la firme Sharethrough.

Avec l’avènement de YouTube et des réseaux sociaux, on ne consomme plus la vidéo de la même façon, c’est une évidence. Mais saviez-vous que 75 % des utilisateurs mettent leur téléphone en sourdine quand ils regardent une vidéo ? Que 50 % des gens, surtout les moins de 45 ans, regardent la télévision avec des sous-titres ? Ce sont deux des constats insolites d’une étude récente de la firme de publicité programmatique Sharethrough, qui a fusionné avec la montréalaise District M en février dernier. « Pour la première fois, ces dernières années, les trois comportements associés à la vidéo (voir, entendre et rester attentif) se sont dégroupés », explique sur le blogue de l’entreprise le PDG, Dan Greenberg.