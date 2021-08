Facebook a dévoilé ses plans afin de limiter la désinformation et les attaques ciblées qui continuent de poser problème sur les réseaux sociaux.

(Toronto) Facebook a dévoilé ses plans pour les élections fédérales afin de limiter la désinformation et les attaques ciblées qui continuent de poser problème sur les réseaux sociaux.

La Presse Canadienne

Le géant de la technologie affirme qu’il a tiré les leçons des élections passées, y compris les élections fédérales de 2019 au Canada, et qu’il a mis en place de nouvelles mesures pour sécuriser les comptes en ligne des candidats. Il propose une nouvelle formation spécifiquement pour rendre ses plateformes plus sûres pour les candidats.

Facebook soutient que 35 000 personnes travaillent sur la sûreté et la sécurité de la plateforme afin d’aider à assurer l’intégrité des élections à travers le monde.

L’entreprise a annoncé qu’elle réduira le nombre de publications politiques que les utilisateurs canadiens voient dans leur fil d’actualité.

Les utilisateurs peuvent également choisir de limiter le nombre de publicités dans leur fil d’actualité, et Facebook affirme qu’il offre plus de transparence et qu’il contrôle davantage les publicités politiques.

Facebook a fait l’objet de vives critiques après sa gestion de la désinformation, notamment des publicités associées à la Russie, lors de l’élection présidentielle américaine de 2016.