Bien connu pour la conception de matériel promotionnel de gros jeux comme World of Warcraft et Demon’s Souls, le tout jeune studio montréalais Reservoir Creative se lance dans une nouvelle aventure : la capture de mouvements.

Karim Benessaieh La Presse

Beyond Montréal

En collaboration avec Beyond Vancouver, on ouvrira en novembre prochain ce qui se veut « le plus gros studio indépendant » de ce type à Montréal, affirme Victor Rainville, producteur exécutif et associé de Reservoir Creative. « Ça nous amène dans une autre ligue : on va desservir nos projets et d’autres projets. On va maintenant avoir une offre complètement intégrée. » Sur un total de 15 000 pi2, Beyond Montréal disposera notamment d’une plateforme rarissime de « scan 4D », bardée d’appareils photo permettant de créer un modèle 3D en une prise puis de l’animer.

Cuisine

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Dans l’application Cuisine, on a accès à des milliers de recettes, sur l’appli ou dans des sites externes, basées sur les ingrédients que l’on trouve dans sa cuisine et qu’on peut sauvegarder.

L’application Cuisine – Inventaires et recettes, de l’entreprise montréalaise Pirocso, est née de la « situation familiale » de son concepteur, Pierre Rochon, « à toujours se demander quoi faire pour souper, quelle recette faire, comment les sauvegarder et quels ingrédients sont nécessaires », explique-t-il. Il a donc élaboré cette application où on doit, dans un premier temps, faire l’inventaire des produits que contient notre cuisine, en scannant leurs codes-barres ou en entrant manuellement les produits. C’est la partie fastidieuse, mais environ trois codes-barres sur quatre sont reconnus. Ensuite, on a accès à des milliers de recettes, sur l’application ou dans des sites externes, basées sur les ingrédients disponibles et qu’on peut sauvegarder, et on peut gérer une liste d’épicerie. Brillant.

Mario Golf – Super Rush

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Après avoir maîtrisé l’a b c du golf dans Mario Golf – Super Rush, vous devez courir jusqu’à votre balle en même temps que vos trois autres adversaires, les plaquer, les faire tomber et les ralentir.

On ne sait trop si Mario Golf – Super Rush s’adresse d’abord aux amateurs de golf ou d’aventures à la Nintendo. Chose certaine, il en met plein la vue aux deux publics, avec des exigences techniques très sérieuses et des effets loufoques amusants. Vous avez le choix d’entrée de jeu entre 16 personnages de l’univers Nintendo, chacun avec ses forces. Après avoir maîtrisé l’a b c du golf, vous devez courir jusqu’à votre balle en même temps que vos trois autres adversaires, les plaquer, les faire tomber et les ralentir. Les petits cris des personnages et leurs mimiques peuvent lasser, mais au bout du compte, on a affaire ici à un jeu solide qui donne ce qu’il promet : des heures de plaisir sans arrière-pensée.