De la bande lumineuse colorée à l’ampoule intelligente compatible avec tous les assistants vocaux en passant par une prise qui sert de concentrateur, la gamme des produits domotiques C by GE est bien conçue et offerte à un prix raisonnable.

Encore peu connus au Canada, les appareils domotiques C by GE ont bien des qualités, de la bande lumineuse colorée à l’ampoule intelligente compatible avec tous les assistants vocaux en passant par une prise qui sert de concentrateur. Mais l’application gagnerait à être peaufinée et l’intégration à HomeKit est toujours aussi problématique.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Commençons par le premier appareil, une prise intelligente qu’on peut contrôler avec son téléphone, grâce à une programmation, sur demande ou avec Alexa, l’Assistant Google ou Siri. L’installation est archi-simple, il suffit de brancher cette prise qui apparaît rapidement dans l’application C by GE.

La trouvaille du fabricant GE, ici, est que cette prise sert en plus de concentrateur (« hub »). Reliée à l’internet, elle permettra par la suite de contrôler de l’extérieur du domicile ou avec un assistant vocal d’autres appareils domotiques.

Le deuxième appareil que nous avons testé a eu un succès bœuf dans la maison. Il s’agit d’une bande lumineuse de deux mètres, qu’on peut coller par exemple sur le devant d’une bibliothèque, dont on contrôle par la suite l’intensité lumineuse ou la couleur. On peut le faire par l’application ou en le commandant, encore une fois, à un assistant vocal. Et ça marche plutôt bien : « OK Google, règle Ruban 1 en rouge », nous donne par exemple une belle bande de cette couleur. On a ainsi accès à 16 millions de couleurs, qui égayent à merveille la chambre ou le bureau. Les diodes électroluminescentes sont groupées par cinq sur la bande, deux pour la lumière du jour, deux pour le blanc chaud légèrement orangé, et une cinquième qui prend toutes les couleurs. La durée de vie promise est de 25 000 heures.

Le dernier appareil est une ampoule intelligente qui peut également prendre n’importe quelle des 16 millions de couleurs proposées. On choisit sur une palette la couleur qui nous plaît, et on peut ensuite la désigner comme une des couleurs préférées ou choisir celles qui sont préconfigurées. On peut ainsi opter pour le blanc très froid ou plus doux, ou y mettre un peu de fantaisie avec des couleurs plus amusantes.

Ce qui est intéressant ici pour l’installation, c’est qu’elles utilisent le Bluetooth et sont automatiquement détectées par le téléphone. Pas de besoin de scanner la maison pour trouver de nouveaux appareils, comme on doit souvent le faire avec d’autres plateformes. Sa durée de vie est de 15 000 heures.

Une fois installés, on peut contrôler tous les appareils C by GE ensemble dans l’application. Vous avez par exemple une option « couleur de la pièce ». Si vous choisissez le bleu, la bande lumineuse et les ampoules prendront toutes cette teinte.

Nous l’avons mentionné, il est assez facile d’ajouter ces appareils à l’application Home de Google ou Alexa d’Amazon, simplement en entrant son nom d’utilisateur et son mot de passe pour le compte C by GE.

On aime moins

La bande lumineuse a un défaut de conception : elle ne colle pas bien. Nous avons été obligé d’ajouter du ruban adhésif pour la faire tenir.

Les produits C by GE sont théoriquement compatibles avec HomeKit, d’Apple. Nous n’avons jamais réussi à les connecter à ce protocole, qui est très souvent problématique.

L’application maison est vraiment laide, très minimale, avec des éléments à cocher sur fond blanc. Toujours pour le côté logiciel, nous nous sommes souvent buté à des messages d’erreur pour mettre à jour les microgiciels de nos appareils.

On achète ?

La plateforme domotique de GE est une belle découverte, à commencer par la prise intelligente qui devient un concentrateur discret et permet de contrôler la quarantaine d’appareils domotiques de ce fabricant. L’intérêt, ici, est que les appareils qui se branchent à un concentrateur sont généralement moins coûteux que ceux qui accèdent par eux-mêmes à l’internet.

Nos tests nous ont permis de confirmer que le contrôle vocal de ces appareils était au point, que ce soit pour allumer, éteindre, choisir la couleur ou l’intensité, mais seulement avec l’Assistant Google ou Alexa.

Et la bande lumineuse est tout simplement adorable. Alors oui, un bon achat à recommander.