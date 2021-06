Techno

Ratchet & Clank : Rift Apart

Pur bonbon et extravitamines ★★★★½

Le tout dernier épisode de Ratchet & Clank : Rift Apart utilise à plein les capacités de la PS5 pour offrir des dizaines d’heures de combats intergalactiques, avec les armes les plus loufoques au milieu d’une faune bigarrée. Que le scénario soit minimal et plutôt convenu n’empêche pas qu’on a de la difficulté à quitter ce monde si attachant.