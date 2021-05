Deux décennies ans après la version originale pour Nintendo 64, revoilà New Pokémon Snap, ce concept étrange où vous devenez un paparazzi de pokémons, multipliant les clichés de ces bestioles imaginaires dans leur environnement naturel. Ne vous attendez pas à des décharges d’adrénaline, mais plutôt à un jeu tout en lenteur et en couleurs avec quelques défis.

Karim Benessaieh

La Presse

Depuis 1999, les téléphones intelligents ont popularisé la prise de photos, mais qui maîtrise réellement les bases de cet art ? C’est un peu l’intention de New Pokémon Snap. Vous personnifiez un enfant, garçon ou fille avec le look et le nom de votre choix, qui se retrouve au Laboratoire Pokémon de sciences naturelles de Lentis. Votre mission est d’aider le professeur Miroir dans ses recherches sur ces animaux aux noms exotiques comme Dodrio, Lakmécygne, Nirondelle, Chenipotte, Frison et Pichu.

Avec votre Exploreflex, un appareil photo doté d’une fonction d’analyse et d’un radar, vous vous promenez dans un véhicule autoguidé sur une des îles de Lentis. L’objectif est de photographier le plus de pokémons possible, en les cadrant correctement, en privilégiant les nouveautés et les meilleures poses. Vous pouvez prendre jusqu’à 72 photos par expédition.

Examen final

Vous revenez ensuite à la base où vous devez faire ce que la plupart des photographes détestent, trier vos photos et choisir la meilleure du lot pour chaque pokémon débusqué. Il y a heureusement un mode de sélection automatique qui vous épargne cette corvée.

Le professeur Miroir notera par la suite celles que vous lui soumettrez, selon six critères. La pose, la taille, l’angle de vue, le cadrage, la présence d’autres pokémons et l’arrière-plan vous donneront un score. Celui-ci semble parfois contestable — pourquoi tel angle est-il mieux noté que tel autre ? — mais c’est plutôt satisfaisant de voir ses bons coups soulignés par des exclamations du professeur ou de son assistante, la petite Rita. Plus vous accumulez des points, plus votre niveau monte et vous donne accès à d’autres expéditions.

Si vous êtes vraiment perfectionniste, vous avez accès à des filtres et différents outils graphiques pour améliorer la mise au point, la couleur et le contraste de vos photos.

On se promène ainsi dans une jungle, une plage, un désert, des cavernes sous-marines, entre autres, de jour ou de nuit, avec des pokémons qui changent de comportement selon votre niveau.

Certains, comme Pichu, sont craintifs et tardent à se laisser photographier. D’autres ne sont visibles que de nuit. Vous héritez de missions spécifiques pour lesquelles il va vous falloir repasser à quelques reprises par le même circuit. Et un mystère plane tout au long de vos expéditions, celui des pokémons luminescents « légendaires ».

Ces « missions » sont à peu près la seule concession de New Pokémon Snap à la mécanique classique des jeux vidéo. Le reste, la prise en rafale de photos, leur sélection, leur stockage et les notes, sont des aspects généralement secondaires dans d’autres jeux, mais occupent ici la place principale.

Et il faut reconnaître que Nintendo offre à ses joueurs de bons moments ici, quand on débusque un pokémon ou qu’une photo est particulièrement réussie. Il faut évidemment aimer cet univers enfantin et ne pas se laisser décourager par les dialogues simplets, en anglais sous-titré en français. Il faut également avoir la patience de repasser plusieurs fois par le même circuit pour finalement trouver la bestiole demandée ou simplement récolter les points nécessaires pour monter de niveau et accéder à de nouvelles expéditions.

Le verdict : un jeu très zen, étonnamment formateur et plutôt bien conçu. Mais les amateurs de sensations fortes et de défis corsés resteront sur leur faim et s’en lasseront rapidement, même les plus jeunes. Il s’agit plus d’une pause à s’accorder à petites doses avec sa Nintendo Switch qu’un jeu qui vous tiendra en haleine pendant de longues heures.

