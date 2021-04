Quand on recherche de la rapidité et de la fiabilité, rien de tel que de l’équipement destiné au jeu vidéo. Et c’est exactement ce qu’offre le routeur Archer GX90, capable de donner des latences très réduites, en jeu vidéo comme en téléconférence, de gérer des dizaines d’appareils, le tout à un prix somme toute raisonnable. Il faut apprécier son look, évidemment, et ne pas trop espérer l’intégrer à un réseau maillé.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Commençons par ses capacités en jeu vidéo, si intéressantes qu’on peut les extrapoler à toutes les activités au quotidien qui demandent une bonne bande passante et une latence réduite. Ses performances s’appliquent aussi bien à Call of Duty qu’à Zoom ou à YouTube, et évidemment à la simple navigation sur le web ou au clavardage.

L’Archer GX90 dispose de huit antennes qui émettent autant de faisceaux distincts, pouvant donc s’occuper plus précisément d’autant de groupes d’appareils simultanément. Avec son processeur quadricœur de 1,5 GHz et sa capacité globale de 6579 Mb/s, la seule limite concrète est la bande passante offerte par votre fournisseur. Il dispose de deux entrées Ethernet pouvant recevoir un signal de 1 Gb/s et 2,5 Gb/s, soit bien plus rapide que ce dont disposent actuellement 95 % des consommateurs.

Ce qui signifie que plusieurs personnes peuvent consommer beaucoup de données simultanément sans noter de ralentissement. Dans nos tests, nous avons tenté de le prendre au dépourvu avec deux téléconférences en même temps, un téléchargement de gros jeu vidéo à 64 Go, Netflix et Fortnite. Personne dans la maison n’a remarqué de délai. Nous avons ensuite tenté l’impensable : beaucoup d’activités sur le réseau tout en essayant la plateforme infonuagique de Google, Stadia. Celle-ci se montre habituellement très capricieuse quand il y a de la concurrence sur le WiFi. Pour la première fois en un an, le jeu était tout à fait fluide.

Les adeptes de jeux vidéo sont particulièrement gâtés avec cet appareil. Il dispose de trois bandes distinctes, une à 2,4 GHZ et deux à 5 GHz. Sur cette dernière fréquence, une large portion de la bande passante, soit 4804 Mb/s, est réservée au jeu vidéo. Il est possible de signaler au routeur qu’on est dans un jeu particulièrement exigeant en activant un mode, Game Accelerator, qui réduit la latence.

Nous avons ainsi obtenu des délais plutôt spectaculaires de 3,8 et 10 millisecondes pour une PS5 et une Xbox One, là où la latence était habituellement au-delà des 30 millisecondes.

Comme le fait habituellement TP-Link, les fonctions les plus importantes peuvent être configurées dans l’application mobile Tether. C’est ici qu’on active le Game Accelerator, qu’on peut voir la liste des appareils branchés (51 dans notre cas) et activer le contrôle parental ou l’antivirus.

Pour des réglages plus complets, il faut utiliser l’interface web. C’est ici qu’on peut notamment voir en détail la circulation de données, la latence de chaque appareil et sa priorité.

Et, finalement, son prix de 299,99 $ est tout à fait respectable dans cette catégorie.

On aime moins

Bon, l’univers ne compte pas que des geeks et des amateurs de science-fiction : le look d’insecte extraterrestre de l’Archer GX90 n’est pas très discret au milieu d’un salon, on en convient.

Les capacités d’établir un réseau maillé avec ce routeur sont plutôt limitées. L’appareil dispose d’une fonction appelée OneMesh, qui permet essentiellement à des prolongateurs de signal TP-Link de rediffuser le signal WiFi. Ce n’est pas ce que nous appelons un réseau maillé, et cette configuration n’est pas des plus stables.

Ce routeur est théoriquement compatible avec l’assistante vocale Alexa, essentiellement pour lui demander d’activer le mode Game Accelerator. Comme cela arrive souvent, la « skill » TP-Link Router n’est pas offerte au Québec.

On achète ?

Il est bien évident qu’un routeur à 300 $ avec toutes ces capacités est bien trop compétent pour ceux qui ont des besoins internet de base. Ce n’est pas non plus l’appareil idéal si on a des zones négligées par le WiFi et qu’on veut une couverture plus étendue – il faut alors plutôt viser un vrai réseau maillé.

Par contre, si vous avez besoin de brancher des dizaines d’appareils gourmands en bande passante, qu’il vous faut un signal internet agile, que ce soit pour de la téléconférence ou du jeu vidéo, l’Archer GX90 est un excellent achat. Nous n’avons évidemment pas testé sa fiabilité à long terme, mais notre expérience avec les appareils TP-Link est plutôt rassurante à ce chapitre.