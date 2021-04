La réalité augmentée ne sert pas qu’à attraper des Pokémons. Une étudiante de l’Université Concordia, Donya Meshgin, a conçu une application qui vient en aide aux personnes atteintes de sclérose en plaques, MSease.

Karim Benessaieh

La Presse

RA et anxiété

Celle-ci les guide avec la caméra du téléphone pour trouver le bon endroit pour les injections, réduit leur anxiété grâce à une mascotte animée et sert de journal de bord. « Plus de 50 % des personnes atteintes de sclérose en plaques arrêtent leur traitement par injection au cours des deux premières années à cause de l’anxiété que ça suscite, explique Mme Meshgin. Nous espérons avoir des impacts très significatifs sur les soins aux patients. » L’application est testée en milieu hospitalier et pourrait être offerte en 2022.

> Pour en savoir plus, lisez le communiqué de Concordia

Surface Pro X

PHOTO FOURNIE PAR MICROSOFT La Surface Pro X utilise l’architecture ARM plutôt que x64, ce qui suscite de nombreux problèmes de compatibilité. Microsoft a finalement lancé un « émulateur x64 », offert depuis décembre dernier dans une mise à jour réservée au programme Windows Insider.

Il y a un an presque jour pour jour, La Presse donnait une note très (trop ?) élogieuse de 4,5 sur 5 au Surface Pro X, un ordinateur ultraléger de Microsoft utilisant une architecture ARM. Nous avions soulevé des problèmes de compatibilité avec certains logiciels, et ils sont très répandus, comme l’ont constaté bien des utilisateurs. Microsoft a finalement lancé un « émulateur x64 », offert depuis décembre dernier dans une mise à jour réservée au programme Windows Insider. Nous l’avons essayé et constaté qu’il règle 80 % des incompatibilités. Des logiciels et des pilotes comme ceux d’Epson et de WD ne veulent toujours rien savoir. Malheureusement, il faut devenir un « insider » pour y accéder, la version grand public se faisant toujours attendre.

> Pour en savoir plus sur cette mise à jour (en anglais) :

Localiser

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE La fonction Localiser permet de retrouver des appareils Apple. Cette semaine, on a annoncé qu’elle serait dorénavant offerte à d’autres fabricants certifiés « Made for iPhone ».

Mine de rien, l’écosystème d’Apple, reconnu pour son étanchéité, commence à s’ouvrir. Après l’assistant vocal Siri en 2019, c’est maintenant au tour de la fonction Localiser d’être offerte pour des « fabricants tiers ». Un onglet Objets est apparu en bas de l’application, et elle permet de retrouver tout appareil compatible qui serait à portée de Bluetooth d’un autre téléphone Apple, pourvu évidemment qu’il soit allumé ou qu’il ait été repéré avant son extinction. Mais il ne faut pas s’attendre à ce que des milliers de fabricants soient admis : Apple impose sa certification « Made for iPhone », qui restreint notamment l’utilisation des données. Pour l’instant, seuls les produits de trois entreprises, VanMoof, Belkin et Chipolo, ont été annoncés avec cette fonction.

> Lisez le communiqué d’Apple