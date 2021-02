Super Mario 3D World : la super forme ★★★★½

Super Mario 3D World a été un hit pour la défunte Wii U, et sa résurrection pour la Nintendo Switch nous rappelle pourquoi : ce jeu est tellement riche, déjanté et imaginatif qu’on ne peut qu’être séduit. Qu’on y ait ajouté un mode coopératif et une nouvelle aventure est la cerise sur le sundae.