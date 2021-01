Le Consumer Electronics Show, grand-messe techno, prêche des convertis

(San Francisco) L’édition 2021 du Consumer Electronics Show (CES), le salon annuel le plus connu de l’électronique grand public et des start-up, a été lancée lundi, après une année marquée par l’explosion des technologies dans la vie quotidienne du fait de la pandémie et des mesures de confinement.