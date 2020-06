Clubhouse Games : buffet à volonté ! ★★★★★

Le petit dernier de Nintendo, Clubhouse Games : 51 Worlwide Classics, est d’une générosité inouïe. Comme son nom l’indique, on nous offre 51 petits jeux pour le prix d’un, du plus connu comme les dames jusqu’à d’obscures découvertes comme Mancala et La queue de cochon que seuls les anthropologues connaissent.