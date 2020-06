Zynga, créé en 2007 et basé à San Francisco, s’est rendu célèbre pour des jeux comme FarmVille, qui simule la création d’une ferme, ou Words with Friends, un jeu de lettres, accessibles sur Facebook.

Zynga achète le créateur turc de jeux pour mobiles Peak pour 1,8 milliard US

(San Francisco) L’éditeur américain de jeux pour mobiles et réseaux sociaux Zynga a annoncé lundi avoir racheté pour 1,8 milliard de dollars la société turque Peak, créatrice des populaires jeux de puzzle Toon Blast et Toy Blast.

Agence France-Presse

Ces derniers attirent chaque jour 12 millions d’utilisateurs en moyenne, ce qui va permettre à Zynga de doper sa présence sur le marché des jeux pour mobiles de 60 % et de renforcer sa présence à l’international, détaille un communiqué.

Fondée en 2010 par Sidar Sahin, Peak et sa centaine de salariés apportent aussi plusieurs jeux en cours de développement.

« Peak est l’un des meilleurs créateurs de jeux de puzzle au monde et nous sommes enchantés à l’idée d’accueillir au sein de notre entreprise une équipe aussi créative et passionnée », a commenté le directeur général de Zynga, Frank Gibeau, dans le communiqué.

« Nous pensons que l’accord avec Zynga est le signe d’un succès à venir, pour notre pays et pour nous », a pour sa part commenté Peak sur son site internet. « Nous allons continuer à travailler, à produire, et bien sûr à rêver encore plus grand, depuis Istanbul », a ajouté la société.

Peak va être racheté pour 900 millions de dollars en argent et 900 millions de dollars en actions Zynga. La transaction, soumise au feu vert des autorités, devrait être finalisée au troisième trimestre.