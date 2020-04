La désinformation liée à la COVID-19 difficile à contenir sur WhatsApp

(San Francisco et Paris) Facebook a annoncé de nouvelles mesures mardi pour lutter contre la désinformation sur sa messagerie WhatsApp, plus confidentielle et donc plus difficile à réguler, alors que les fausses rumeurs sur le coronavirus – dont on prétend qu’il serait causé par la 5G ou soigné par le vinaigre – continuent de se répandre.