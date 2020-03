Des fraudeurs tentent d’exploiter la pandémie

(Winnipeg) S’il y a un virus qui se répand plus vite que la pandémie, c’est celui de la fraude sur l’internet. Les autorités de santé et les forces de l’ordre mettent en garde la population contre des fraudeurs qui tentent de profiter de la pandémie pour soutirer des informations personnelles et de l’argent.