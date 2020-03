Il est difficile de résumer en peu de lignes comment se protéger de la fraude sur l’internet, que ce soit les arnaques pour vous voler votre identité, les virus qui veulent infecter votre téléphone ou votre ordinateur ou les applis qui pillent vos données.

Karim Benessaieh

La Presse

Une sommité techno au Québec, François Charron, a regroupé sur un seul site mis en ligne début mars tous les conseils qu’il prodigue depuis des années. On y retrouve aussi bien les antivirus recommandés que des capsules, vidéo ou écrites, sur l’art de protéger ses textos et courriels, l’intérêt de naviguer avec un VPN, les systèmes les plus vulnérables et les routeurs les plus sécuritaires. Et si vous en voulez plus, François Charron offre des conférences.

Unknown 9 et coronavirus

L’univers mystérieux d’Unknown 9, en partie financé par Guy Laliberté et conçu par la firme montréalaise Reflector, devait lancer en grande pompe le SXSW à Austin cette fin de semaine. C’était avant qu’on annonce l’annulation du festival le 6 mars dernier, se désole Alexandre Amancio, PDG et cofondateur de Reflector. Le programme concocté pour le SXSW, « c’était du jamais vu », explique-t-il, mêlant lancement formel, conférences, soirées musicales et activités immersives. On sait au moins, grâce aux communiqués publiés avant l’annulation, qu’un roman à suspense signé Layton Green, une émission balado produite par Gideon Media et une bande dessinée intitulée Torment constituaient les premiers contenus dévoilés de ce concept, qui doit se décliner dans pratiquement toutes les plateformes. Ce n’est que partie remise pour le 24 mars, assure le PDG. « On est habitués à penser “outside the box”, on avait un plan de contingence pour un lancement numérique. »

Les vraies innovations

Au-delà des gadgets qui seront oubliés dans un an ou ceux qui sont surestimés, la prestigieuse revue MIT Technology Review a publié récemment sa liste annuelle des 10 inventions qui vont « faire une vraie différence pour résoudre des problèmes importants ». En première position : ce rêve qui semble inaccessible d’un internet impossible à pirater. Une équipe de chercheurs des Pays-Bas a pourtant réussi à s’en approcher en reliant quatre villes par un réseau de communication reposant sur la physique quantique. Le cryptage de cette nature rendrait les échanges sur ce réseau théoriquement inviolables. La médecine hyperpersonnalisée, les monnaies numériques, l’anonymisation efficace des données et les molécules pharmaceutiques découvertes par intelligence artificielle sont également dans le top 10.