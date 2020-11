La Charte numérique que le gouvernement Trudeau va déposer ce mardi aux Communes permettra aux Canadiens d’effacer ou de déplacer leurs données personnelles d’une entreprise à l’autre, a promis en conférence de presse le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, Navdeep Bains.

Karim Benessaieh

La Presse

Les entreprises fautives, quant à elles, pourraient se voir frappées d’amendes pouvant atteindre 5 % de leurs revenus, « les plus fortes amendes au sein du G7 », a précisé le ministre. Ce sera au Commissaire à la protection de la vie privée du Canada d’établir la responsabilité de ces entreprises en vertu de nouveaux pouvoirs qui lui seront conférés. Il pourra notamment recevoir les plaintes de Canadiens et mener des enquêtes s’il le juge à propos.

Transparence

Pour récolter des données personnelles, ces entreprises devront par ailleurs obtenir le consentement dans un document « présenté en langage simple, pas dans des dizaines de pages », a annoncé le ministre.

« Il y aura plus de transparence, les Canadiens vont mieux comprendre comment les données sont collectées et utilisées », a-t-il promis.

Le but de cette charte : amener les consommateurs à avoir une meilleure confiance dans les entreprises numériques. Celles-ci profiteront en outre de directives claires et pourront en profiter pour être « plus compétitives et productives », affirme M. Bains.

Peu de détails étaient disponibles au moment de la rencontre avec les médias. Ceux-ci devraient être présentés plus tard dans la journée, à l’occasion d’un breffage technique. La loi qui sera déposée vise essentiellement cinq objectifs : permettre un meilleur contrôle et une plus grande transparence pour les usagers, leur faciliter le transfert des données d’une entreprise à l’autre ou leur destruction, et donner des pouvoirs étendus au Commissaire à la vie privée.

« La pandémie de COVID-19 nous a amenés à compter plus que jamais sur l’économie numérique, a déclaré le ministre. La loi va aider les Canadiens à profiter de cette nouvelle réalité et à avoir confiance que renseignements personnels sont en sécurité. »

«Interdire Huawei»

L'annonce a suscité le scepticisme de l'opposition officielle, qui rappelle que le gouvernement Trudeau n'a toujours pas légiférer dans un dossier connexe, Huawei. « Si les libéraux voulaient vraiment protéger la vie privée des Canadiens, ils interdiraient Huawei sur le réseau 5G du Canada», a soutenu par communiqué James Cunning, porte-parole conservateur en matière de sciences et d'innovation.

« Alors que d’autres pays prennent des mesures décisives pour protéger la vie privée de leurs citoyens et interdire Huawei, les libéraux de Trudeau sont incapables de prendre une décision et de défendre la vie privée des Canadiens. Rien n’excuse ce retard par le gouvernement Trudeau», estime le député. Les conservateurs, a-t-il promis, vont étudier en détail ce projet de loi pour s'assurer qu'il protège la vie privée «sans imposer de lourds règlements aux petites entreprises qui luttent pour rester ouvertes pendant la deuxième vague de la pandémie».