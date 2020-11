Avec son Pixel 5, Google a cessé de chercher à concurrencer les téléphones haut de gamme de Samsung et Apple pour se concentrer sur l’essentiel : de bonnes photos, de la 5G et une interface claire, le tout à un bon prix. La base, ce qui implique une personnalité un peu fade.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Depuis leurs débuts, les Pixel produits par Google réussissent à faire des prouesses photographiques avec peu, en comptant surtout sur l’intelligence artificielle. Le Pixel 5 ne fait pas exception, et on lui a ajouté un très grand-angle à l’arrière, ce qui ajoute de belles possibilités.

Ses forces : le mode Portrait qui sait produire un effet de relief saisissant, et qui est même compatible avec le mode Vision de nuit. Bon, il ne fait pas de miracle puisqu’il faut tout de même un minimum de luminosité, comme ce qu’on retrouve en ville en tout temps, mais nous avons obtenu de belles photos bien définies aux couleurs riches dans des conditions théoriquement difficiles.

Nous l’avons comparé à un TCL 10 Pro, dont le prix de vente est semblable à celui du Pixel 5. Le Google nous a donné des photos aux couleurs plus fidèles et a été plus habile dans les mises au point automatiques et la gestion des contrastes. Le TCL 10 Pro, lui, donnait plus fière allure aux visages, avec des couleurs plus éclatantes, parfois irréalistes. Victoire nette du Pixel 5.

Pour la première fois dans la gamme des Pixel, à la capacité de charge magnétique – qui n’est pas généralisée dans cette catégorie de prix –, on a ajouté la possibilité de recharger d’autres appareils, avec la fonction Battery Share. On convient que ce n’est pas un gadget qui sera utile tous les jours, mais il peut dépanner. Il peut également charger les Pixel Buds, qu’il détecte et auxquels il se connecte d’ailleurs automatiquement.

La pile est la plus généreuse offerte par Google, de 4080 mAH. Non seulement elle passe aisément à travers une journée, mais elle en boucle deux, comme nous l’avons testé, avec le nouveau mode Économiseur de pile extrême. Cette fonction désactive la plupart des applications en arrière-plan, à l’exception de celles que vous choisissez.

L’écran OLED de 6 pouces a plutôt fière allure, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, la gestion HDR10+ et une résolution de 432 ppp. On a presque éliminé les bordures de sorte que l’écran couvre toute la face avant. Contrairement à la mode actuelle, le dos du téléphone n’est pas en verre, mais en aluminium.

La mémoire vive est de 8 Go avec un stockage de 128 Go. Il est classé IP68, donc résistant à la poussière et à l’immersion dans 1,5 mètre d’eau pendant 30 minutes. Après avoir fait confiance à la reconnaissance faciale avec le Pixel 4, le 5 revient avec le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière, ce qui est nettement plus adapté quand on doit porter un masque. Comme c’est la marque de commerce des téléphones Pixel, le petit dernier dispose des nouvelles versions d’Android avant tout le monde, ce qui est avantageux pour la sécurité. Il est compatible 5G.

Enfin, à 799 $, c’est un prix raisonnable.

On aime moins

Le Pixel 5 dispose d’un processeur moyen de gamme, un Snapdragon 765G qui fait bien le travail la plupart du temps. Mais faites-lui éditer de la vidéo ou prendre une photo en mode Vision de nuit et vous constatez qu’il est moins performant que les processeurs réservés aux appareils haut de gamme.

On ne peut augmenter sa mémoire de stockage avec une carte microSD, et il n’y a pas de prise audio 3,5 mm.

On achète ?

Les Pixel ont graduellement fait leur niche auprès des utilisateurs qui veulent un téléphone Android de qualité, sans fioritures inutiles, avec d’excellentes capacités photographiques à un prix raisonnable. Le Pixel 5 s’inscrit directement dans cette lignée et constitue un achat sûr. Sûrement pas le plus excitant en ville, mais fiable.

Pixel 5

Fabricant : Google

Prix : 799 $ (en deux couleurs, « Juste noir » et « Subtilement sauge »)

Note : 4 sur 5