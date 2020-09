Les nouvelles de l’industrie

Karim Benessaieh

La Presse

Plaisir pédagogique

Qui a dit que l’enseignement à distance devait être ennuyeux ? Sûrement pas les concepteurs montréalais de Madame Mo et de Maux sans Maux, deux très jolies applications pédagogiques dont la demande a littéralement explosé depuis la mi-mars. Sous leur allure de jeu vidéo, ces deux œuvres destinées aux enfants de 6 à 12 ans conçues par l’orthophoniste Brigitte Stanké aident à la maîtrise de l’orthographe. « On surmonte les difficultés d’apprentissage par le plaisir », résume Guillaume Langlois, cofondateur et directeur technologique d’Appligogiques, le petit studio de six personnes derrière les applications. Téléchargées 230 000 fois depuis 2016, ces applications sont offertes au prix de 5 $ par mois. « La formule d’abonnement nous permet de bonifier continuellement les applications », explique le cofondateur.

Super Mario 3D All-Stars

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Nintendo a regroupé trois jeux iconiques en 3D, soit Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, dans Super Mario 3D All-Stars.

Pour fêter les 35 ans de Super Mario, Nintendo a dépoussiéré, augmenté la résolution et regroupé trois jeux iconiques en 3D, soit Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Le tout est offert depuis vendredi sous le nom Super Mario 3D All-Stars. Le résultat de ces trois adaptations plaira assurément aux nostalgiques de Mario, mais nous laisse quelque peu sur notre faim. Mais malgré la résolution augmentée, ces jeux ont plutôt mal vieilli à certains égards, notamment les commandes de contrôle. Mais parions que les inconditionnels y trouveront des heures de plaisir. Notre note : 3 sur 5

PS5

PHOTO FOURNIE PAR SIE Le prix de la « Digital Edition » de la PS5 au Canada sera de 499,99 $, et une version avec lecteur Ultra HD Blu-ray sera en vente à 629,99 $.

Sony a enfin donné une date de lancement pour sa PS5 : ce sera le 12 novembre dans sept « marchés clés », dont le Canada. Le prix de la « Digital Edition » sera de 499,99 $, et une version avec lecteur Ultra HD Blu-ray sera offerte à 629,99 $. Les deux modèles utiliseront bien sûr un disque dur SSD et de l’audio 3D, ainsi que le nouveau contrôleur DualSense qui promet une immersion incomparable. Côté jeux, la grande surprise est venue du studio SIE de Santa Monica qui a annoncé un nouvel épisode du jeu qui a tout raflé en 2018, God of War. Hogwarts Legacy promet en outre enfin un monde ouvert digne de ce nom pour les aventures de Harry Potter.

