Apple interdit son magasin d’applications à Epic Games

(San Francisco) Epic Games, l’éditeur de Fortnite, ne peut désormais plus concevoir d’applications pour les utilisateurs d’iPhone et autres appareils d’Apple : le géant de l’électronique et des technologies a fermé son compte vendredi, après avoir déjà banni l’application du célèbre jeu de tir et de survie.