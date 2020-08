Une appli pour trouver des produits de la ferme

Où trouver des produits frais et locaux ? L’Union des producteurs agricoles (UPA) répond à la question avec une application baptisée Mangeons local plus que jamais qu’elle a lancée récemment. Conçue par l’agence Pénéga, elle permet de consulter les sites de fermes, marchés et transformateurs du Québec qui vendent directement aux consommateurs et de se rendre sur place grâce à la géolocalisation.