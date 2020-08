Avenir radieux pour Activision Blizzard en temps de pandémie

(San Francisco) L’éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard, propriétaire des titres Call of Duty et Candy Crush, a explosé ses propres prédictions au deuxième trimestre, avec près de 2 milliards de chiffre d’affaires (+38 % sur un an), contre le 1,7 milliard envisagé.