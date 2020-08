(San Francisco) Samsung a présenté mercredi un nouveau téléphone pliant et une série d’autres appareils qui l’aideront peut-être à relancer ses ventes, alors qu’il vient de perdre la place de leader du marché au profit de Huawei au deuxième trimestre.

Agence France-Presse

Le Galaxy Z Fold2 succède au Galaxy Fold, dévoilé début 2019, qui avait connu quelques déboires.

Le géant sud-coréen étend aussi ses gammes avec deux nouvelles versions de ses téléphones ultra-larges, les Galaxy Note20 et Galaxy Note20 Ultra, des tablettes (Tab S7 et S7+), une montre connectée (la Galaxy Watch3) et des écouteurs ergonomiques (Galaxy Buds Live).

PHOTO HANDOUT, AFP Galaxy Note20 Ultra

Samsung a dévoilé les nouveaux modèles ainsi que des partenariats (dont Xbox pour les jeux vidéo) via une conférence en ligne, pandémie oblige.

« Nous n’avons jamais plus dépendu des technologies qu’aujourd’hui. Elles nous permettent de rester connectés alors que nous faisons face à des défis extraordinaires dans le monde », a déclaré T. M. Roh, directeur de la communication mobile pour Samsung Electronics.

Le prolifique groupe résiste bien à la pandémie, qui a largement favorisé les activités numériques.

Mais le marché mondial des téléphones intelligents s’est « effondré » au deuxième trimestre cette année, d’après le cabinet Canalys : il a reculé de 14 % à 285 millions de combinés écoulés, après un premier trimestre déjà en déclin.

Apple est la seule marque du peloton de tête qui a continué à croître.

Huawei a détrôné Samsung au deuxième trimestre pour devenir le premier vendeur mondial de smartphones. Entre avril et juin, le groupe chinois a vendu 55,8 millions de téléphones (-5 % sur un an) contre 53,7 millions pour Samsung (-30 %).