Jeux vidéo : Eidos-Montréal s’étend à Sherbrooke

Même si son université offre une formation en jeu vidéo et que plusieurs petits studios indépendants s’y sont installés, Sherbrooke n’avait pas encore attiré un acteur majeur dans ce domaine. Ce sera chose faite dès septembre, alors qu’Eidos-Montréal, maître d’œuvre de franchises cultes comme Deus Ex et Tomb Raider, y ouvrira une antenne d’une vingtaine d’employés.