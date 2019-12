Depuis 10 ans, une entreprise née dans les laboratoires de Polytechnique Montréal, Pyrowave, peaufine sa technologie révolutionnaire qui permet de recycler par micro-ondes le polystyrène.

L’an 2020 sera son année, alors qu’elle se lance dans la commercialisation et a récemment été choisie comme une des trois jeunes pousses gagnantes du prestigieux concours C.L.I.C. « Ça ouvre beaucoup de belles opportunités, estime Jocelyn Doucet, cofondateur et chef de la direction. Ça a dû prendre six ou sept ans pour régler tous les problèmes techniques, mais aujourd’hui, c’est au point. » Pyrowave mise dès le départ sur trois clients, en Asie, en Europe et au Canada, précise-t-il.

Astuces d’iPhone

Il est pratiquement impossible de connaître toutes les astuces implantées dans les iPhone depuis 12 ans. Le site français 01net en propose 20, dont plusieurs pourraient devenir vos préférées. Par exemple, en appuyant fermement sur la touche Espace lorsqu’on écrit un texte, un petit curseur apparaît et vient se placer plus précisément entre les lettres. Au lieu de fermer vos applications une à une, faites glisser plusieurs doigts de bas en haut et vous en fermerez plusieurs d’un seul coup. Et si vous voulez écrire d’une seule main, il existe un clavier spécial qu’on peut faire apparaître en appuyant fermement sur le petit globe terrestre du côté gauche du clavier.

Le pire mot de passe

Après avoir compilé plus de cinq millions de mots de passe qui ont été piratés, la firme SplashData a dévoilé cette semaine sa traditionnelle liste des pires choix en la matière. En première position – et ce, depuis 2013 : l’horrible 123456. On estime que 3 % des internautes l’ont choisi. Le mot de passe qui a longtemps dominé ce classement, « password », se retrouve cette année en quatrième position, indice que le message concernant son danger a fait son chemin. On note par ailleurs une trouvaille qui peut sembler ingénieuse en 13e position : 1q2w3e4r. Il s’agit tout simplement de touches contiguës sur le clavier, tout comme le mot de passe « qwerty » en troisième position, ce qui n’est pas du tout conseillé.