Taxe numérique: Paris et Washington entre menaces et promesses de dialogue

(Londres) Le champagne, la maroquinerie et le roquefort bientôt deux fois plus cher aux États-Unis ? Washington a menacé de surtaxer des produits emblématiques en représailles à la taxe française sur le numérique, mais les présidents Trump et Macron ont assuré que ce différend pouvait être réglé par le dialogue.