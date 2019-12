(Pékin) Le fondateur de Huawei a déclaré que le géant chinois de la technologie allait déménager son centre de recherche américain au Canada en raison des restrictions imposées par les États-Unis sur ses activités.

Associated Press

Dans une entrevue accordée au Globe and Mail, Ren Zhengfei a expliqué que les restrictions empêcheraient Huawei d’interagir avec les employés américains.

Huawei est l’un des plus grands fabricants mondiaux de téléphones intelligents et d’équipements de réseau pour les entreprises de téléphonie. Le gouvernement américain a accusé la société d’être un risque pour la sécurité nationale, ce que Huawei nie, et a annoncé en mai des restrictions sur l’accès aux composants et à la technologie américains.

M. Ren n’a donné aucun détail sur le nombre d’emplois susceptibles d’être affectés. Huawei exploite un centre de recherche et de développement dans la Silicon Valley en Californie, mais a confirmé en juin qu’il supprimerait des emplois à la suite des sanctions imposées par les États-Unis.