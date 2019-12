Complètement intégrés à l’écosystème Apple, les tout nouveaux AirPods Pro réussissent l’impossible : permettre la suppression du bruit ambiant tout en demeurant confortables. Mais à quel prix !

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Apple a mis trois ans à doter ses écouteurs Bluetooth, les AirPods, d’une fonction inestimable en ville : la suppression du bruit ambiant. C’est chose faite depuis la sortie, le 30 octobre dernier, des AirPods Pro, une version plus petite vendue avec trois paires d’embouts de tailles différentes.

Ces embouts en silicone s’insèrent dans le conduit de l’oreille et coupent une partie du bruit extérieur. L’autre partie du travail est logicielle : un microphone perçoit le son et permet aux AirPods Pro d’émettre un « antibruit ».

Et c’est d’une efficacité étonnante. Bon, on ne parle quand même pas ici de la suppression quasi totale du bruit offerte par les meilleurs casques d’écoute coussinés, mais c’est impressionnant pour des écouteurs intra-auriculaires. Et à la différence de modèles concurrents que nous avons testés, leur design bien particulier est confortable et ne bouche pas les oreilles.

Dans le métro ou en marchant au centre-ville, vous vous trouvez soudain dans une bulle atténuant les bruits ambiants, surtout ceux qui sont constants comme la circulation automobile dense ou des travaux dans un chantier.

Corollaire de cette nouvelle capacité : la musique sonne mieux, les basses sont bien plus riches et on entend mieux son interlocuteur à l’autre bout du fil.

Les embouts, ainsi que le fait d’avoir raccourci les pattes des écouteurs, permettent aux AirPods d’être plus stables et de tomber moins souvent, en plus d’être moins voyants. On a également modifié la façon d’interagir avec les écouteurs : au lieu de les tapoter de une à trois fois pour contrôler la musique ou répondre au téléphone, on doit maintenant les pincer. Un petit coup et on arrête la musique ou on répond au téléphone. Un long pincement et on passe de la suppression du bruit à son contraire, appelé Transparence, qui laisse passer tout le bruit ambiant.

Pour la première fois, les AirPods sont maintenant certifiés IPX4, donc résistants à la sueur et à l’eau.

Les AirPods Pro conservent par ailleurs toutes les nouveautés introduites l’an dernier, à commencer par l’étui qui accepte la recharge magnétique — fonction d’une utilité douteuse, à notre avis. On peut compter sur environ cinq heures d’écoute avant de les recharger dans leur étui, qui stocke assez d’énergie pour répéter cette opération cinq fois.

Les écouteurs répondent à la commande « Dis Siri », notamment pour répondre à un texto, monter le volume, donner l’heure ou les prévisions météo. Très pratique pendant une activité physique.

Comme c’est la marque de commerce de ces écouteurs, ils sont automatiquement détectés par votre appareil mobile iOS et le couplage est une formalité réglée en moins d’une minute. De plus, une fois associés à votre compte iCloud, ils apparaissent dans le menu Bluetooth de tous vos appareils. Vous pouvez les connecter directement, sans avoir à les déconnecter de l’appareil précédent. Toute personne devant jongler avec plusieurs appareils couplés à ses écouteurs Bluetooth appréciera cette fonctionnalité.

Il n’y a aucune application pour configurer les AirPods : il faut passer par le Centre de contrôle de l’iPhone ou de l’iPad pour contrôler le volume ou lancer les fonctions Suppression du bruit ou Transparence.

On aime moins

Les AirPods étaient déjà coûteux à 220 $, voilà que la version Pro est offerte à 329 $. C’est beaucoup d’argent pour de petits écouteurs que vous risquez de perdre.

On ne s’en étonnera pas, ces écouteurs ne sont pas destinés aux utilisateurs d’Android. Ils peuvent être couplés à d’autres appareils que ceux d’Apple, mais perdent alors toute possibilité de configuration.

On achète ?

Si vous êtes un amateur d’AirPods, les Pro sont une amélioration sur à peu près tous les aspects. La suppression du bruit et les nouvelles commandes par pincement, notamment, s’ajoutent maintenant à leurs qualités premières, l’intégration logicielle et le confort.

Malgré leur prix exorbitant, il faut avouer que ces écouteurs sont ce qu’il y a de mieux pour l’utilisateur de produits Apple.

Pour les autres, qui forment les deux tiers des usagers au dernier décompte, il vaut mieux se tourner vers des écouteurs concurrents moins confortables, mais bien moins coûteux et plus compatibles.

AirPods Pro

Fabricant : Apple

Prix : 329 $

Note : 4,5 sur 5