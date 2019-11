eBay va céder le revendeur de billets StubHub pour 4 milliards US

(New York) La plateforme de commerce en ligne eBay a annoncé lundi qu’elle allait céder le site de revente de billets sportifs et d’événements et spectacles StubHub à Viagogo, un autre revendeur de billets en ligne, pour 4,05 milliards de dollars en espèces.

Agence France-Presse

Selon eBay, l’opération doit être finalisée à la fin du premier trimestre 2020 sous réserve de « l’approbation des régulateurs et des conditions habituelles de clôture. »

« Nous pensons que cette transaction est une issue formidable et qu’elle rentabilise au maximum la valeur à long terme pour les actionnaires d’eBay », a déclaré Scott Schenkel, le directeur général par intérim d’eBay.

À Wall Street, le titre d’eBay s’appréciait de 1,37 % en début de séance.

La société a engagé en début d’année une revue stratégique de ses actifs. En septembre, son patron Devin Wenig a démissionné de ses fonctions avec effet immédiat, l’intérim étant depuis assuré par M. Schenkel.

Le géant du commerce en ligne avait acquis StubHub en 2007 pour 310 millions de dollars.

Fondée en 2006, la plateforme Viagogo est elle présente dans plus de 70 pays et affirme avoir développé des partenariats avec de nombreux producteurs, artistes et grands clubs de sport pour des événements tels que des concerts, des festivals ou des rencontres sportives.

Accusé de spéculer sur les tarifs, Viagogo, basé en Suisse depuis 2012 et enregistré dans l’État du Delaware aux États-Unis, a vu sa réputation écornée dans de nombreux pays européens.

La FIFA a notamment annoncé en juin 2018 avoir porté plainte contre le site pour des pratiques commerciales illicites dans la vente de places pour le Mondial de football en Russie.

Eric Baker, patron de Viagogo et cofondateur de Stubhub (qu’il a quitté en 2006), a assuré vouloir réaliser cette transaction depuis longtemps.

« Réunir ces deux entreprises crée une situation gagnant-gagnant pour les admirateurs avec plus de choix et de meilleurs prix », a affirmé M. Baker.