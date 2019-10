On sait tous ce qu’est un égoportrait, mais qu’est-ce que l’égocasting ? Que signifient les sigles VPN, DSL, USB, FOMO et l’antique ICQ ? Saviez-vous que BATX est l’équivalent chinois de GAFAM ?

Alexandre Vigneault

La Presse

Matthieu Dugal et Fabien Loszach, respectivement journaliste et sociologue, mais tous deux experts en nouvelles technologies, expliquent tout ça et bien plus encore dans leur Encyclopédie anecdotique du web. Soigné et joliment illustré (c’est l’habitude aux éditions Cardinal), l’ouvrage en forme d’abécédaire s’intéresse autant aux esprits novateurs qui ont fait avancer notre monde technologique (Steve Jobs, Ada Lovelace) qu’aux applications ou sites d’hier et d’aujourd’hui qui ont façonné notre culture numérique.

Le ton est clair, les explications et les anecdotes sont pertinentes. Bel ouvrage à mettre sur la table de chevet pour s’endormir un peu moins « techno twit » chaque soir.

WIKI, GIF & LSD : Encyclopédie anecdotique du web, de Matthieu Dugal et Fabien Loszach, les Éditions Cardinal, 272 pages