Une image éclatante avec la technologie DELO, un design raffiné et de l’intelligence sous le capot, c’est bien. Mais avec son dernier modèle C9, LG a réussi ce qu’on attendait avec impatience : un prix acceptable.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

On comprend assez rapidement en sortant la C9 de sa boîte pourquoi à peu près tous les critiques l’ont adoubée. Le panneau de cette télé 4K HDR, dont nous avons testé la version 55 pouces, fait à peine 5 mm d’épaisseur. Merci à la technologie OLED, avec sa couche unique de diodes qui passent par toute la gamme de couleurs.

Les composantes sont au bas de la télé, où l’on retrouve quatre entrées HDMI 2.1, trois ports USB 2.0, des entrées Ethernet et composite, ainsi que des sorties optique et mini-jack. C’est généreux.

PHOTO FOURNIE PAR LG Le panneau de cette télé en version 55 pouces fait à peine 5 mm d’épaisseur.

Le montage est très simple, une demi-douzaine de vis facilement identifiables qui donnent un support discret.

Notre C9, donc, a de la gueule.

L’image est tout simplement renversante. Les couleurs sont riches, sans être artificielles ou saturées, avec une chaleur et une netteté remarquables. La profondeur des noirs, la grande force des écrans DELO, (« à diodes électroluminescentes organiques », ou OLED en anglais) est impressionnante. Tous les détails des images sont finement ciselés, jusqu’à permettre de percevoir le détail des cheveux et du grain de la peau des acteurs. Que ce soit pour les films à grand déploiement, les sports, les séries télévisées et surtout les jeux vidéo, la C9 rend tout plus saisissant.

Le son est très bon, gracieuseté des haut-parleurs invisibles de 40 watts. Précisons que nous avons également testé la C9 avec une autre nouveauté de LG, la barre de son SL9YG vendue 1200 $. L’ajout est agréable, ajoutant de l’espace sonore et de bonnes basses, mais loin d’être indispensable, surtout à ce prix.

On aime bien avoir le choix de nos écouteurs, soit Bluetooth, soit avec fil. Le bon vieux mini-jack peut être encore utile.

PHOTO FOURNIE PAR LG On retrouve quatre entrées HDMI 2.1, trois ports USB 2.0, des entrées Ethernet et composite, ainsi que des sorties optique et mini-jack.

Côté logiciel, LG n’a pas annoncé de nouveauté révolutionnaire, équipant simplement sa C9 de la deuxième génération de son processeur Alpha 9, lancé l’an dernier. Ce qui est notable, c’est la compatibilité totale de l’appareil, qui intègre Alexa d’Amazon et l’Assistant Google, tout en devenant une sortie AirPlay pour les appareils Apple.

Votre télé peut donc aussi bien vous donner la météo qu’éteindre vos lumières et répondre aux questions de culture générale. La télécommande est dotée d’un micro permettant les commandes vocales.

La « nouveauté » logicielle, selon LG, c’est l’utilisation de l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité de l’image et du son. Là-dessus, on les croit sur parole. Ce qui est bien visible, ce sont les propositions de cette IA après quelques heures d’écoute. Elle peut ainsi vous suggérer des émissions sur Netflix ou Prime Video et comprend quelles sources et applications vous ouvrez le plus souvent.

Enfin, et ce n’est pas la moindre de ses qualités, la C9 est offerte à presque la moitié du prix du modèle de l’an dernier : 2299 $ au lieu de 4023,99 $. Nous l’avons même trouvée en solde à 1999 $ sur certains sites. On se rapproche ici des télévisions 4K DEL les plus haut de gamme, avec une technologie DELO bien plus performante.

On aime moins

L’interface proposée par LG fait un travail honnête, mais sans plus. On finit par trouver les paramètres en fouinant un peu, on peut déplacer les menus pour les personnaliser, mais on est très loin des interfaces très graphiques à la Roku ou Fire TV.

On achète ?

Il s’agit de toute évidence d’un achat à recommander chaudement pour tout cinéphile, joueur vidéo ou consommateur de télévision qui veut s’offrir ce qui se fait de mieux. La nouveauté, ici, c’est que le prix n’est plus exorbitant, sans être évidemment bon marché.

C9 55 POUCES (OLED55C9PUA)

Fabricant : LG

Prix : 2299 $

Note : 5 sur 5