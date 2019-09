Le nouvel iPhone 11 est équipé d’une double caméra (large et ultra large) et d’une nouvelle puce.

(Cupertino) Apple a présenté sa nouvelle gamme de téléphones intelligents, les iPhone 11, équipés de plusieurs caméras et vendus à partir de 699 dollars, lors de sa grand-messe annuelle à son siège de Cupertino, en Californie.

Agence France-Presse

« Les nouveaux iPhone sont remplis de nouvelles fonctionnalités et leur nouveau design est incroyable », s’est enthousiasmé Tim Cook, le PDG du groupe.

L’iPhone 11 est équipé d’une nouvelle puce, la A13 Bionic, doit donner un avantage technique à Apple par rapport à ses concurrents, alors que l’iPhone perd du terrain dans un marché mondial des smartphones au ralenti.

Le prix de 699 dollars pour l’iPhone 11 de base est inférieur à celui de l’iPhone Xr, modèle le moins cher sorti il y a un an, et à d’autres téléphones intelligents haut de gamme, comme les iPhone XS, vendus aux alentours de 1000 dollars.

La marque à la pomme a surtout mis en avant la sophistication des nouveaux appareils photo intégrés.

L’iPhone 11 aura une double caméra à l’arrière, large et ultra large et le capteur sur l’avant de l’appareil, utilisé pour les selfies, permettra de filmer au ralenti. L’iPhone 11 Pro sera lui équipé d’un triple capteur photo.

Apple a aussi insisté sur une durée de vie plus longue des batteries et une meilleure résistance aux chocs et à l’eau.

L’iPhone 11 Pro coûtera 999 dollars pour le petit modèle et 1099 dollars pour le grand.