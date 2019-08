Japon: 40 ans après, le légendaire Walkman existe toujours

Sorti en 1979, le Walkman inaugural, matricule TPS-L2, était un engin bourré de pièces mécaniques.

« C'était d'une précision impressionnante, au point que je me demande si on saurait le refaire aujourd'hui », confie à l'AFP l'ingénieur Hiroaki Sato, concepteur des plus récents Walkman et un brin nostalgique des anciens, que l'on peut admirer actuellement dans une exposition organisée à Tokyo pour les 40 ans de la gamme.

« J'étais collégien quand le premier modèle est sorti, et je n'ai pas eu les moyens de l'acheter », regrette M. Sato.

Aujourd'hui, ce Walkman premier du nom a l'air d'une antiquité avec son boîtier qu'on devait ouvrir pour y loger une cassette, ses boutons physiques à enfoncer, son casier à piles ou les curseurs pour le volume.