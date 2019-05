 Stockage de données: un gros acteur d'ici écarté de l'appel d'offres de Québec 

Cette situation est d'autant plus étonnante que le gouvernement Legault a assoupli ses exigences pour que des entreprises québécoises puissent participer au processus annoncé en février dernier. On souhaitait alors remplacer la majeure partie des 457 centres de données gouvernementaux, pour réaliser une économie annuelle estimée à 100 millions. Joint par La Presse, le ministre responsable de la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, l'a réitéré : ce projet d'impartition pourrait devenir un « tremplin pour des entreprises de chez nous ».

« On est à 99 % conformes, il nous manque seulement un document qu'on va obtenir au courant de l'été, explique Stéphane Garneau, président de Micro Logic, établie à Québec. Si le gouvernement continue de dire non à ça, ce serait un non-sens. »

« On a des entreprises québécoises qui s'installent dans ce domaine et ont le potentiel de devenir importantes. On pourrait voir d'autres joueurs émerger. »

- Éric Caire, ministre responsable de la Transformation numérique gouvernementale

Lancé fin mars, l'appel d'intérêt se bouclera le 10 juin prochain. Contrairement aux appels d'offres classiques, où le contrat est remporté par le plus bas soumissionnaire, ce processus vise à sélectionner plusieurs entreprises d'infonuagique qui répondent à une série de critères établis par Québec. Ces entreprises figureront l'automne prochain dans une courte liste de fournisseurs, un « catalogue » géré par le Centre des services partagés du Québec (CSPQ), auquel pourront accéder les ministères et organismes pour moderniser leur stockage de données.

Certification en deux temps

Dans ses critères de sélection, le gouvernement Legault a décidé de ne pas exiger la certification la plus élevée en la matière, la norme ISO 27001. « Elle est très difficile à avoir, c'est extrêmement contraignant et peu d'entreprises la possèdent, explique le ministre Caire. Si on avait gardé cette seule norme, on aurait exclu à peu près tous les fournisseurs québécois. »

On a plutôt choisi une autre norme appelée SOC 2 de type 2, qui est surtout utilisée en Amérique du Nord. Ce standard s'obtient en deux temps, d'où l'imbroglio dans lequel est plongée Micro Logic. L'entreprise de Québec, qui a rapporté des revenus de 125 millions l'an dernier, a franchi en début d'année la première étape, le type 1. Elle n'obtiendra sa certification finale qu'au terme d'un audit en bonne et due forme après six mois.

Techniquement, l'obtention de cette deuxième partie de la certification SOC 2 en juillet prochain rend Micro Logic inadmissible à l'appel de candidatures, qui sera fermé dans 10 jours.