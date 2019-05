Minecraft, 10 ans plus tard : le succès, un bloc à la fois 

Dix ans plus tard, Minecraft figure au deuxième rang des jeux les plus vendus de l'histoire, avec 154 millions d'exemplaires, tout juste derrière Tetris.

« Concrètement, en mathématiques, les élèves qui ont participé à ce programme montraient des résultats significativement plus élevés », résume Thierry Karsenti. Une des constatations qui l'ont surpris, c'est que les élèves ont en outre développé de la collaboration et de l'entraide entre différents groupes. « Ce n'était pas prévu au programme. »

Une des utilisations les plus profitables est liée à l'éducation : on compte des milliers d'écoles dans le monde qui ont associé Minecraft à un projet éducatif, notamment aux États-Unis et en Suède. Une version spécialisée du jeu, Minecraft : Education Edition, a d'ailleurs été lancée en janvier 2016. Au Québec, Thierry Karsenti et Julien Bugmann creusent le sujet depuis 2017, et ont notamment publié l'an dernier les résultats d'une étude auprès de 118 élèves du primaire qui avaient utilisé Minecraft. Ils avaient été recrutés, avec l'accord de leurs parents, dans le cadre d'un programme appelé Minecraft Master où ils devaient accomplir 40 tâches différentes.

Selon les plus récentes données, 90 millions de joueurs vont faire un tour dans Minecraft au moins une fois par mois. L'obscur développeur, un Suédois dont le vrai nom est Markus Persson, a vendu son bébé à Microsoft en septembre 2014 pour la rondelette somme de 2,5 milliards US. Sa fortune personnelle est aujourd'hui estimée par Forbes à 1,5 milliard US.

Il n'est pas difficile pour quelqu'un qui n'est pas un mordu de comprendre l'attrait d'un jeu comme Minecraft, estime Patric Mondou.

« C'est le jeu créatif qui va le plus chercher l'instinct du jeu de rôle qu'on avait comme enfant. Manipuler des jouets, des G.I. Joe, construire des mondes avec son frère, son voisin, son cousin, ce sont des choses qu'on faisait et qui ne se retrouvaient pas dans le jeu vidéo. »

- Patric Mondou, directeur créatif du studio Borealys

Le directeur créatif n'hésite pas à reconnaître que le jeu vedette de son studio, Mage of Mystralia, un des beaux succès de la scène indépendante québécoise, s'inspire de Minecraft. Et il ne s'agit manifestement pas du seul exemple. « Dans les années qui ont suivi la sortie de Minecraft, on a vu plusieurs jeux apparaître avec cette mécanique de survie qu'on ne voyait presque pas avant. Les mondes ouverts, aujourd'hui si populaires, ça vient un peu de là. Fortnite, dans le fond, c'est la continuité de ça. »

Comment ça marche ?

Minecraft est souvent décrit comme un jeu de Lego virtuel. Le point de départ, c'est qu'il n'y a pas de guide d'utilisation : vous devez comprendre par vous-même les règles du jeu ou, si vous êtes impatient, grappiller des conseils sur l'internet. L'aventure commence avec la création de toutes pièces d'un monde dans lequel votre avatar se promène. Il existe plusieurs façons de jouer, notamment en Spectateur où on se promène dans les mondes déjà créés par d'autres ou en Créatif, où on se contente de construire ce qui nous plaît, mais la plupart des joueurs optent pour le mode Survie. Ici, le défi consiste à récupérer des matériaux de toutes sortes - bois, métal, charbon, bijoux, nourriture - pour construire un abri afin de se protéger de zombies apparaissant à la nuit tombée. Le monde est généré au fur et à mesure qu'on l'explore, à base de gros cubes d'un mètre sur un mètre. Plus on dispose de matériaux en stock et d'expérience, plus les possibilités de construction se complexifient.

Le cas Markus Persson

Si Minecraft a contribué au bonheur de quelques dizaines de millions de personnes, ce n'est manifestement pas ce qui est arrivé à son créateur, Markus Persson. Dès 2011, le jeu atteint le plateau du million d'exemplaires vendus et le développeur, qui a fondé cette année-là le studio Mojang, est vite excédé par le poids des attentes de la communauté des joueurs. Après avoir vendu son bébé à Microsoft en 2014, Persson en profite pour mener la belle vie, acquérant une maison de 70 millions US à Beverley Hills et faisant l'actualité avec ses fêtes tapageuses. En 2015, il écrit sur Twitter qu'il ne s'est jamais senti aussi seul, puis multiplie les insultes sur les réseaux sociaux. Le 29 avril dernier, Microsoft a annoncé dans le magazine Variety que Persson ne ferait pas partie des célébrations pour les 10 ans de Minecraft.

Quatre projets mémorables

Quelques mondes construits dans Minecraft qui valent le détour.

Lieux historiques de Montréal