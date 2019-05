LG G8 ThinQ: beaucoup d'attentes, livraison minimale

En théorie, le tout nouveau porte-étendard de LG, le G8 ThinQ, a tout pour plaire. Beau design, caméras ultraperformantes et processeur puissant, avec en plus la possibilité de le contrôler sans le toucher. Dans la réalité, on a un téléphone plutôt décevant pour son prix élevé.

On aime

Le G8 ThinQ a fière allure, avec son écran OLED lumineux de 6,1 po et ses courbes aux quatre coins, mais également entre l'arrière et l'avant de l'appareil. Les deux caméras arrière sont au niveau de la coque : il n'y a donc pas d'aspérités.

Et ne cherchez pas les haut-parleurs : ils sont intégrés à l'écran.

Il est rapide, ce téléphone, comme on s'y attend d'un appareil équipé de la puce Qualcomm la plus avancée, la Snapdragon 855, dotée ici de 6 Go de RAM. Le stockage est de 128 Go, extensible théoriquement à 2 To, quand de telles cartes microSD seront offertes.

Pour le déverrouiller, on a l'embarras du choix, entre un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière, la détection des lignes de la main et la reconnaissance faciale, grâce à un capteur infrarouge et de mouvements à l'avant.

Pour les lignes de la main, un avertissement : il s'agit d'une méthode moins sécuritaire. Mais ça fonctionne, une fois qu'on a posé le téléphone à plat et avec un peu de patience.

Le capteur avant, appelé Z Camera, permet également ce qui est annoncé comme la grande innovation du G8 ThinQ : l'Air Motion. En résumé, elle permet de contrôler certaines fonctions uniquement en bougeant la main devant le téléphone. On peut ainsi ouvrir des applications, accepter ou refuser des appels et contrôler la musique avec Spotify et YouTube.

Pour la photo, le G8 ThinQ est équipé de deux caméras arrière de 12 et 16 MP, cette dernière avec grand-angle, et d'une caméra avant de 8 MP. On offre plusieurs modes intéressants et plutôt efficaces, notamment la prise de photos d'aliments, la Vue nocturne qui compense la faiblesse de la lumière et un mode Studio de cinéma qui élimine l'arrière-plan.

Nous avons comparé les photos prises avec ce téléphone à celles d'un iPhone XS Max en mode automatique. Grosso modo, nous avons trouvé que le G8 ThinQ avait tendance à jaunir énormément les sujets et gérait plutôt mal les contrastes. Sa seule victoire nette sur l'iPhone XS Max, c'était pour une vue rapprochée de fleurs, pour lesquelles il a préservé les détails malgré la couleur rouge intense.

Victoire sans équivoque pour l'iPhone, ici.

Qualité indéniable, le petit dernier de LG est léger, à peine 167 grammes. Il est doté d'une batterie de 3500 mAh compatible avec la charge magnétique, de quoi assurer une bonne journée d'autonomie sans problème.

On aime moins

Revenons à la qualité des photos : elle est décevante pour un appareil qui vise le haut de gamme.

Nous avons tenté pendant plus d'une heure d'utiliser la fonction Air Motion, et nous n'avons réussi qu'à quelques reprises à l'activer. Cette fonction n'est pas au point et est, au plus, un gadget peu utile.

La reconnaissance des lignes de la main est du même acabit : une idée intéressante en théorie, mais dont l'application est tellement problématique qu'on lui préfère rapidement les autres méthodes. Il faut rapprocher puis éloigner la main pour trouver la bonne distance, ce qui est loin d'être évident.

Alors qu'on promet un son hors pair avec les haut-parleurs sous l'écran, on a plutôt droit à un résultat moyen, où la basse est très discrète et les moyennes fréquences, un peu trop perçantes.

Son prix de détail suggéré de 1249 $ est beaucoup trop élevé pour ce qu'offre ce téléphone.

On achète ?

Non. Soyons sérieux : on trouve à ce prix des vedettes Android - notamment offertes par Samsung, Huawei et Google - bien plus performantes. Et il n'y a rien ici pour convaincre le propriétaire d'iPhone de franchir la clôture.

Dommage. Le Hand ID et l'Air Motion sont deux rares innovations dans l'industrie des téléphones intelligents qu'on aurait bien aimé encourager. Mais pas à ce prix.

Fiche

Nom : G8 ThinQ

Fabricant : LG

Prix : 1249 $ (à partir de 149 $ avec contrat de deux ans)

Note : 3 sur 5