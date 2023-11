Israël et le Hamas en guerre The Guardian supprime un lien vers la lettre de Oussama ben Laden

(Londres) Le journal britannique The Guardian a supprimé un lien vers une lettre attribuée à Oussama ben Laden, publiée en 2002, qui revendiquait les attentats du 11 septembre 2001, où il dénonçait le soutien américain à Israël et appelait à venger le peuple palestinien, un texte aujourd’hui très repris sur les réseaux sociaux et sorti de son contexte, en pleine guerre Hamas-Israël.