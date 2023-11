Le document « a été retiré » mercredi, indique désormais le site du Guardian en lieu et place du texte, devenu viral ces derniers jours sur les réseaux sociaux, souvent associé à des commentaires favorables.

The Guardian supprime un lien vers la lettre de Oussama ben Laden

(Londres) Le journal britannique The Guardian a supprimé un lien vers une lettre attribuée à Oussama ben Laden, publiée en 2002, qui revendiquait les attentats du 11 septembre 2001, où il dénonçait le soutien américain à Israël et appelait à venger le peuple palestinien, un texte aujourd’hui très repris sur les réseaux sociaux et sorti de son contexte, en pleine guerre Hamas-Israël.

Agence France-Presse

« Cette transcription publiée sur notre site internet a été largement partagée sur les réseaux sociaux sans le contexte complet. Nous avons donc décidé de l’enlever et à la place de rediriger nos lecteurs vers l’article qui la contextualisait à l’origine », précise le journal.

Dans cette « Lettre à l’Amérique », Oussama ben Laden, tué en 2011 par une unité d’élite américaine dans le nord du Pakistan, y justifiait les attentats du 11 septembre aux États-Unis et menaçait de s’en prendre de nouveau aux intérêts occidentaux.

Cette lettre, qui appelle aussi à venger le peuple palestinien, a ressurgi notamment sur TikTok, dans le contexte du conflit déclenché le 7 octobre par l’attaque meurtrière du Hamas en Israël, qui en représailles a promis d’éradiquer le groupe islamiste et mène des bombardements massifs dans la bande de Gaza.

L’origine de la résurgence de la lettre a été associée par plusieurs médias à une vidéo publiée mardi sur TikTok par une influenceuse.