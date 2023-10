Le syndic de Métro Média a reçu mardi une offre d’achat pour la chaîne de journaux qui a déclaré faillite le 28 septembre.

C’est ce que révèle le rapport préliminaire du syndic Steve De Broux, chargé d’administrer la faillite du journal Métro et des autres publications qui ont fermé, laissant sans emploi 70 personnes, dont la moitié travaillait dans la salle de rédaction.

Le syndic De Broux a lancé le 3 octobre un appel d’offres visant à trouver un repreneur pour les actifs de Métro Média « dans un contexte de continuité d’exploitation ». Il a reçu le 17 octobre une offre d’un acquéreur potentiel dont l’identité n’est pas révélée.

Il ne précise pas si l’offre vise tous les titres de Métro Média, ou seulement le journal Métro de Montréal.

Dans son rapport, le syndic De Broux indique que cette offre sera soumise aux créanciers et à leurs représentants et qu’elle « devra être étudiée par le comité d’inspecteurs nommés lors de la première assemblée des créanciers. »

M. De Broux n’avait pu être joint au moment de mettre cet article en ligne.

Le syndic se penche sur des « paiements préférentiels »

Le rapport indique que le syndic « fera à la demande des créanciers » un examen des livres et registres de Métro Média « afin de déterminer s’il existe des transactions révisables et/ou des paiements préférentiels ».

Il indique avoir récupéré « une partie » des documents, livres et registres comptables de la compagnie.

La Loi sur la faillite et l’insolvabilité donne au syndic le pouvoir d’enquête et d’analyse sur les transactions antérieures à la faillite. Une transaction déclarée « révisable » par le syndic peut être annulée et les sommes impliquées remboursées aux créanciers.

Selon le rapport, la Ville de Montréal a ajouté le 2 octobre une réclamation de 1 275 000 $ liée à des subventions remboursables octroyées en 2023. Cette créance n’était pas inscrite au bilan de faillite rendu public le 29 septembre.

Parmi les autres créanciers importants, notons l’État québécois, avec des réclamations du ministère de la Culture et des Communications (554 562 $) et du ministère du Revenu (11 825 $). Desjardins réclame 59 411 $ et le Cabinet de relations publiques National, 33 025 $.

Le propriétaire de Métro Média a encaissé un dividende de 2,6 millions au printemps 2021, quelques mois avant que l’entreprise connaisse des difficultés financières.