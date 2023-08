Intelligence artificielle

Des médias internationaux appellent à encadrer l’usage

(Paris) Des groupes de médias internationaux, dont l’AFP, The Associated Press ou le groupe Gannett/USA Today, appellent les dirigeants politiques et responsables du secteur à encadrer l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de l’information, dans une tribune publiée mercredi.