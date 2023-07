La Loi sur les nouvelles en ligne sonne-t-elle « l’heure de vérité » pour les éditeurs ?

(Toronto) L’abandon par Meta et Google des liens vers les sites d’actualités canadiens sonne « l’heure de vérité » pour les éditeurs et les diffuseurs, qui se sont fortement appuyés sur les médias sociaux pour accroître leur audience, estiment des experts en marketing et en journalisme.