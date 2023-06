(New York) Plusieurs centaines de journalistes et employés du premier groupe de la presse régionale américaine, Gannett, sont en débrayage et en grève lundi pour réclamer un réinvestissement dans la couverture « décimée » des informations locales et le départ du patron de l’entreprise en difficulté.

Agence France-Presse

À l’appel du syndicat de la presse NewsGuild-CWA, ce sont « plus de 1000 employés […] d’une vingtaine de rédactions de la Californie à New York » qui protestent lundi et, pour certains possiblement mardi, selon un communiqué d’organisations syndicales.

La tête de pont de Gannett est le réseau de journaux USA Today.

Le groupe, qui contrôle aussi The Palm Beach Post en Floride ou The Arizona Republic, avait été racheté en novembre 2019 pour environ 1,2 milliard de dollars par New Media Investment Group (dénommé aussi GateHouse Media), pour former un mastodonte de plus de 250 publications locales.

Mais depuis cette fusion, « les salles de rédaction ont été vidées, la couverture de l’actualité locale a été réduite et le cours de l’action Gannett a chuté de près de 70 %, bien plus que chez les concurrents comme le New York Times et Lee Enterprises », a tonné NewsGuild-CWA.

Les organisations professionnelles dénoncent la « mauvaise gestion » du PDG de Gannett, Mike Reed, qui a « démoralisé les salles de rédaction, rendant impossible pour les reporters de profiter de ressources pour produire un journalisme de qualité ».

M. Reed est aussi accusé d’avoir « décimé la couverture des informations locales à travers le pays et réduit les salaires et les avantages des journalistes ».

Ces derniers ont demandé depuis vendredi aux actionnaires réunis lundi au siège de Gannett en Virginie, en banlieue de la capitale Washington, de voter la défiance contre M. Reed.

« Sous l’égide de Mike Reed, Gannett est devenu radioactif pour les investisseurs. Reed se fiche d’une stratégie à long terme pour l’entreprise d’investissement dans (ses) journalistes », a protesté dans un communiqué vendredi le président de NewsGuild-CWA, Jon Schleuss.

Mais en « dépit des blocages sur certains de nos marchés, il n’y aura pas de perturbation et nous continuerons de fournir une information digne de confiance à nos fidèles lecteurs », a réagi dans un courriel à l’AFP un porte-parole de Gannett.

Alors que le groupe a réduit de 20 % la masse salariale de ses publications selon les syndicats, la direction entend « préserver le journalisme et […] apporter à (ses) employés de valeur des salaires et des avantages justes et équitables ».

Un temps florissante et extrêmement diverse, la presse quotidienne régionale et locale aux États-Unis a terriblement souffert de crises successives, notamment à cause de la pandémie de COVID-19.

Les salles de rédaction dans ce pays, très attaché aux libertés de la presse et d’expression, ont perdu quelque 30 000 journalistes entre 2008 et 2020 (passant de 114 000 à 85 000 personnes) selon une étude du Pew Research Center de 2021.